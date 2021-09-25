На все вопросы, которые интересовали ярославцев об отопление - дали ответы:"ЧП, как в Ростове случиться не может"

Ежедневно фиксируются сотни обращений в областном центре по вопросам подачи тепла. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Отопление в Ярославле стало самой горячей темой этой недели в социальных сетях. На Тепловой карте региона ЦУР ежедневно фиксирует сотни обращений в областном центре по вопросам подачи тепла. Почему батареи холодные? К кому обратиться за помощью и как быть, если дома не холодно, а наоборот, слишком жарко?

На вопросы ярославцев в прямом эфире ответили заместитель директора департамента

государственного жилищного надзора Ярославской области Максим Головко и заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Ярославля Алексей Соков.

– Мэрия Ярославля анонсировала начало отопительного сезона 17 сентября. Как сейчас обстоят дела с подачей тепла?

Соков

– Начало отопительного сезона – это целый ряд мероприятий: подготовка системы, продувка и постепенный пуск. Этот процесс занимает несколько дней. На сегодняшний день 100 процентов объектов соцсферы обеспечены теплом. И подключение жилого фонда идет по графику. Для многоквартирных домов у нас есть график включения. И по этому графику они отрабатывают каждый дом.

– Соцсферу всю подключили на 100%, значит в детсадах, школах больницах уже тепло?

Соков

– Да соцсфера подключена на все 100 процентов. Тепловая энергия в сети была подана. Далее уже зона ответственности непосредственно самих организаций – это лечебные, образовательные и иные учреждения. В самих зданиях идет настройка внутренних систем отопления.

– Люди в соцсетях пишут о таких случаях, когда отопление дали, а потом отключили. Такое действительно возможно?

Соков

– Вероятнее всего, просто не получилось запустить с первого раза – есть такие случаи. Бывает, что дома запускают по несколько раз.

– Или что-то где-то прорвало?

Соков

– Нет, это обычно именно завоздушивание, не пошла система – есть такие нюансы.

– Что нужно делать, если у соседей есть отопление, а у вас нет?

Головко

– Все зависит от того, какой собственники выбрали способ управления многоквартирным домом, какое лицо определили ответственным за содержание общедомового имущества. Чаще всего это управляющие компании. Значит собственникам в управляющую компанию нужно и обращаться, что по той или иной причине нет тепла. Управляющая компания сама уже определится, если ресурс поступает в дом и имеется, например, завоздушивание стояков, то это она должна отрегулировать и произвести так называемые пуско-наладочные работы.

– А если ТСЖ?

Головко

– Если ТСЖ, то этим занимается товарищество собственников жилья. При непосредственном управлении дома возникает такая ситуация: если собственники заключили договор на аварийно-диспетчерское обслуживание, то им необходимо обратиться непосредственно в эту организацию. Если же коммунальная услуга предоставляется напрямую, то есть исполнителем данной слуги является сама ресурсоснабжающая организация, то нужно обращаться в нее.

– Если батареи чуть теплые, как быть?

Головко

– Тоже нужно обращаться непосредственно к исполнителю данной коммунальной услуги. Сам порядок установления факта предоставления услуги ненадлежащего качества четко прописан в правилах предоставления коммунальных услуг гражданам. Порядок действий собственника регламентирован в нем. Собственник обращается в аварийно-диспетчерскую службу, управляющая компания фиксирует заявки. Если ей известны причины, почему услуга предоставляется ненадлежащего качества, она непосредственно сообщает о них. Если причины неизвестны, то тут уже необходим выход для того, чтобы произвести замеры температуры воздуха в жилом помещении. В такой ситуации сам исполнитель уже обговаривает с потребителем удобные дату и время. И уже по итогам замеров температуры воздуха смотрят, есть ли отклонения, составляются акты, которые являются основанием для проведения перерасчета потребителю.

– Если холодно не в жилом доме, а в детсаду, школе, больнице, куда обратиться?

Соков

– Таких объектов у нас нет, но, если что, есть номера телефонов теплосетевых организаций. В этих учреждениях есть ответственные люди, которые занимаются вопросом подготовки самого объекта. Все контакты теплосетевых организаций у них есть. Обращаются, совместно выходят и уже устанавливают причину.

–Родителям, пациентам нет смысла куда-то жаловаться?

Соков

– Нет, конечно. Во всех этих организациях есть главные энергетики или главные инженеры, которые именно за этим следят и отвечают.

– Что касается тарифов за отопление – изменились ли они?

Головко

– Тут надо смотреть уже по каждой ресурсоснабжающей организации. Да, небольшой рост тарифов есть, но вообще, если говорить о самом механизме начисления платы, он не изменился. По-прежнему величина будет складываться из 2 составляющих: самого тарифа за коммунальную услугу и объема потребленного коммунального ресурса.

Если многоквартирный дом оборудован прибором учета, объем определяется берется по

показаниям. В тех домах, которые не оборудованы прибором учета, объем исчисляется исходя из нормативов потребления. Как правило плата за отопление будет ниже у того дома, у которого установлен прибор общедомовой учета.

– Эта сумма делится равномерно между всеми жителями?

Головко

– Да, она пропорционально занимаемой площади распределяется.

– Можно поставить такой прибор учета на свою квартиру?

Головко

– Да индивидуальный прибор учета точно так же, как и по горячей воде.

– Если возникают сомнения в правильности начислений, куда обратиться?

Головко

– Нужно обратиться к исполнителю коммунальной услуги, который выставляет счет. Правилами предусмотрен механизм обращения: при поступлении заявления исполнитель обязан в течение 3 дней представить всю информацию по крайней мере о потребленных объемах и сверить все платежи.

– Не так редко жители жалуются и на то, что батареи слишком горячие. С этим что

делать?

Головко

– Установить терморегуляторы на приборы отопления. Можно предусмотреть ее, например, при капитальном ремонте системы отопления. Также можно установить погодозависимое оборудование в тепловом узле. Оно также будет регулировать подачу, исходя из температуры наружного воздуха.

– Все мы помним ЧП в Ростове в феврале, когда десятки домов остались без отопления в мороз. Может ли такое случиться в Ярославле?

Соков

– Не может. Но необходимый запас аварийного оборудования готов. У нас есть трубы, задвижки, изоляция для труб – аварийный запас полностью сформирован, опасений быть не должно.

– Это делается летом?

Соков

– Да. Помимо того, на сетях теплоснабжения после завершения отопительного сезона

теплосетевые организации начинают сразу проводить гидравлические испытания, после которых они выявляют те «узкие места», где, допустим, трубы уже выходят из строя. Соответственно эти участки сети подлежат замене. После первых гидравлических испытаний проводятся ремонтные работы, потом повторно проводятся вторые гидравлические испытания. Таким образом готовятся системы отопления к предстоящему отопительному периоду.

– Правда ли в историческом центре города более изношенные сети? Все мы понимаем, что где новые дома, там прокладываются новые сети?

Соков

– Нет, необязательно. Сети периодически меняются, есть планы, в соответствии с которыми производят замену сетей.

– Что вы могли бы посоветовать жителям в связи с началом отопительного сезона?

Соков

– Настройка системы отопления внутри домов – это не одного дня может быть дело. К этому

прошу отнестись с пониманием. Информацию оставляйте по тем или иным домам, квартирам

через управляющие компании, через ЕДДС города – 40-40-40. Каждая заявка будет отработана,

теплоснабжение будет в каждой квартире.