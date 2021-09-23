«Я думаю на английском языке»: как обычная девочка из Тутаева смогла уехать учиться в Ирландию

На семестр Лера уехала учиться в университет Ирландии. ФОТО: личный архив Валерии Редькиной

Михаил Ломоносов дошел из Архангельской области до Москвы пешком, а Валерия Редькина улетела на самолете из Санкт-Петербурга в столицу Ирландии. Этих двух людей объединяет один важный факт – оба преодолели себя, чтобы «грызть гранит науки». Валерия – 19-летняя девушка, которая до десятого класса училась в Тутаеве, где и родилась. В ярославскую школу она решила перевестись на 10-11 класс. Каждое утро Лера просыпалась, садилась на автобус в Тутаеве и приезжала учиться в Ярославль. После уроков ехала обратно домой. Прошло три года – и сейчас Валерия покоряет один из лучших университетов Дублина.

Корреспондент КП-Ярославль поговорила с Валерией Редькиной, которая рассказала, почему она решила получать образование за границей, как это решение повлияло на нее и чем отличаются люди в России и Ирландии.

- Не страшно было тебе, обычной школьнице из Тутаева, ехать в Европу?

- Я всегда ощущала потребность в чем-то большем, чем в возможности надолго оставаться в своей зоне комфорта. Наверное, поэтому сначала я сменила место учебы и перешла учиться в 49-ю школу Ярославля, о чем ни разу не пожалела и считаю это одним из лучших решений в своей жизни. Во многом благодаря возможности учиться здесь я построила отличный фундамент для своего поступления в Высшую школу менеджмента СПбГУ. Уже здесь, учась на втором курсе, я прошла отбор по программе включенного обучения и вот теперь провожу семестр по обмену в Ирландии.

Университет Дублина. ФОТО: личный архив Валерии Редькиной

- В какой момент в твоей голове зародились планы на учебу за границей? Что подтолкнуло тебя к этому?

- Первые мысли об этом возникли еще лет шесть назад, когда я училась в восьмом классе и решила, что хочу поступать в ВШМ. Одним из главных критериев выбора университета была возможность поехать на семестр по обмену, и эту возможность наша бизнес-школа предоставляет каждому студенту. Англия и Ирландия – страны, в которых я всегда мечтала побывать и оказаться в среде носителей языка, который я учу уже достаточно давно. Окончательное решение о желании поучаствовать в этой программе обмена было принято мной летом после девятого класса, когда я в пятый раз поехала в языковой лагерь от школы иностранных языков и узнала от преподавателей о возможности сдавать международные экзамены по английскому языку.

- Замечаешь ли ты, что твой характер меняется вместе с твоим местоположением на карте мира? Если да, то как?

- С одной стороны, это закаляет характер, потому что одно дело – переехать в другой город своей страны, и совсем другое – уехать в совершенно новое место к людям с другим менталитетом и укладом жизни. Ты учишься самостоятельности, мобильности, учишься решать проблемы разного масштаба и в абсолютно разных условиях. С другой стороны, такой опыт помогает мне быть менее категоричной и смотреть на одни и те же вещи под новым углом. В другой стране отношение людей к жизни во многом отличается от того, к чему мы привыкли, поэтому со временем начинаешь адаптироваться и понимать, что твое мнение – не истина в последней инстанции. Например, к поддержанию чистоты на улицах (даже центральных) местные относятся очень пренебрежительно и не следят за тем, что и куда выбрасывают. Помимо этого, они и соблюдение ПДД считают бесполезным занятием – постоянно переходят на красный, не обращают внимания на машины, в общем, проще ко всему относятся. Однако есть и положительный опыт – в большинстве своём люди вокруг всегда приветливы и готовы предложить помощь (причем искренне, а не «из вежливости»), что я далеко не часто замечаю в России.

- Какой менталитет тебе ближе и почему: европейский или русский?

- Ближе все-таки русский, но тут дело исключительно в привычке. Я привыкла к тому, что для получения результата нужно постоянно работать и раскладывать все по полочкам. По крайней мере, в моем университете достаточно интенсивное обучение и практически нет времени на передышку в течение семестра. В Европе же все проще – магазины закрываются раньше, люди работают и учатся меньше, не забывают отдыхать да и просто жить. Этому я бы точно хотела у них поучиться.

Университет, в котором учится Лера. ФОТО: личный архив Валерии Редькиной

- Какие основные различия ты заметила между учебой в Ирландии и России?

- Опять же, разница в отношении. В Ирландии как студенты, так и преподаватели намного проще относятся к процессу обучения. Различается многое – начиная от длительности обучения (здесь суммарно учеба в семестре занимает 3-3,5 месяца вместо привычных мне пяти) и заканчивая системой оценок.

- На каком языке ты думаешь, находясь сейчас в Ирландии?

- В большей степени на английском, ведь говорят же, что действительно знаешь язык только тогда, когда начинаешь на нем думать. Периодически, даже наедине с собой разговариваю на английском, потому что мозг просто забывает переключаться.

- Скучаешь ли ты по России? По чему конкретно?

- Скучаю, конечно. Больше всего по людям – близким, друзьям. Сильной привязки к месту не ощущаю, но иногда хочется оказаться на набережной Невы в Питере или на улице Свободы в Ярославле, где-нибудь недалеко от школы. О, и еще очень скучаю по кафе и ресторанам (все мои друзья знают о том, насколько сильно я люблю вкусную еду). Здесь есть в таких местах довольно дорого, да и сервис не на таком уровне, как в России.

- Какую цель ты ставишь себе в будущем, отталкиваясь от своего настоящего?

- В последнее время мне часто приходится сталкиваться с проблемой неоправданных ожиданий и упущенных из-за пандемии возможностей. Поэтому, если отталкиваться от настоящего, моя цель на ближайшее будущее – научиться жить в новой для всех реальности.

- Что, по твоему мнению, нужно для того, чтобы поверить в себя и свои силы?

- Для меня в первую очередь нужна поддержка близких и друзей. Мне даже кажется, что иногда эти люди верят в меня больше, чем я сама. Каждый раз, когда возникают какие-то трудности или что-то не получается, я знаю, что мои близкие найдут нужные слова и помогут найти силы двигаться дальше. Окружение – вот то, из чего я пополняю свой внутренний ресурс ежедневно.