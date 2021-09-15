Прививка от гриппа: врач-эпидемиолог отвечает на вопросы ярославцев

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Ярославской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививочная кампания против гриппа стартовала в Ярославской области. В регион уже завезли препараты как для взрослых - "Совигрипп" и "Флю-М", так и для детей - "Ультрикс Квадри".

В этом году вакцинация от гриппа проходит в условиях пандемии. В связи с этим у ярославцев возникло немало вопросов. Например, можно ли вакцинироваться тем, кто переболел коронавирусом, как совместить прививки от гриппа и от COVID-19, какую вакцину лучше выбрать? На них ответила врач-эпидемиолог Ярославской клинической больницы №3 Марина Кашина.

– Обязательна ли вакцинация от гриппа? Почему именно сейчас стоит сделать прививку?

– Желательна – лучшее слово. Потому что обязательной она является для той категории лиц, которые работают с детьми, с больными. А желательно вот почему.

Мы живем в период COVID-19. Но грипп все равно не дремлет. И не дай бог, если грипп наложится на коронавирус или, наоборот, коронавирус на грипп. Я не представляю, что это будет за смесь, поэтому я, конечно, думаю, что надо привиться.

– Как быть, если только что сделали прививку от коронавируса? А если не сделали, стоит ли прививаться от гриппа?Или сначала от COVID-19? Можно ли защититься от всех напастей одной вакциной?

– Начнем с начала. Нужно ли делать? Нужно! Потому что грипп никуда не делся. Сейчас и так идет подъем коронавируса, мы живем в период пандемии. В связи с этим я скажу, что предпочтительнее на данном этапе сделать прививку от этой инфекции. Она двухкомпонентная. Второй компонент вводится через три недели. И если сделать сейчас прививку от гриппа, то прививку от коронавируса можно делать только через месяц.

Я, например, рекомендую сначала привиться от COVID-19. Заболевание никуда не делось, будет снова рост заболеваемости с конца сентября-начала октября. Этим вопросом профессионально занимаются профессоры, вирусологи. И, надо сказать, еще ни разу нас не обманули.

Поэтому предлагаю сейчас в срочном порядке привиться от коронавируса. В течение месяца-полутора вы завершите курс. Обращаю внимание, вакцина от Covid-19 не гарантирует защиту от гриппа.Многие говорят: да не будет гриппа! А он будет и другого штамма, они ежегодно к нам приходят.

На вопросы о вакцинации ответила врач-эпидемиолог Ярославской клинической больницы №3 Марина Кашина. ФОТО: ЦУР Ярославской области

– Через какой период времени после двухфазной вакцинации от COVID-19 можно делать прививку от гриппа?

– У нас практически для всех прививок, которые существуют на сегодняшний день, есть промежуточный период - месяц от предыдущей вакцинации. Но сейчас по новым правилам после этой, инактивированной вакцины, можно вводить новую спустя две недели.

– Это сильный удар по иммунитету?

– Тут неясным остается вопрос с коронавирусом, не везде он прописан. Я предлагаю поступить так: сначала закончить вакцинацию от COVID-19, тем более, что время есть. Думаю, что грипп в октябре еще не придет. А потом спокойно привиться от гриппа. И ваш иммунитет будет полностью готов ко всем перипетиям.

– Имеет ли значение, какая именно прививка от гриппа?

– Нет. Никакой разницы. От гриппа и то могут прийти сразу несколько вакцин, как в прошлом году. Они друг друга и не заменяют, и не мешают друг другу. Просто разные производители. Все они используют одинаковый штамм, потому что готовится вакцина с тем штаммом, который должен к нам прийти.

– Ежегодно обновляются вакцины по штаммам?

– Конечно, ежегодно и обязательно. Это закон для гриппа. Вакцина делается для чего?! Для того, чтобы защитить население. А население как защитить?! Только уловив штаммы, которые могут прийти в этом сезоне.

– Есть категория людей, которая доверят очень дорогим, порой, даже привезенным из-за границы вакцинам. Что можно здесь посоветовать?

– У нас русский иммунитет. Я всегда делаю на это упор. Наши русские вакцины ничем не хуже зарубежных. Они апробированы на нашем иммунитете. Поэтому, какой смысл тратить деньги, когда есть наши вакцины в бесплатном доступе в любой поликлинике.

– Как прививаться людям, которые уже переболели COVID-19?

- Напомню, мы говорим о двух совершенно разных инфекциях: грипп и коронавирус. Вы переболели коронавирусом? Какое вы имеете отношение к гриппу? Мы сейчас говорим о ковиде. Во всех документах Минздрава и переболевшие делают вакцинацию от COVID-19. Есть случаи повторного заболевания.

Я предлагаю так: прошло 6 месяцев после заболевания, делаем однократно Спутник-лайт, например. Через месяц делаем от гриппа.

– А если полгода выпадают как раз на осенний период, когда вспышка заболеваемости гриппом? Не стоит ли привиться от гриппа в первую очередь?

– Стоит. Но опять же, если прошел какой-то срок после заболевания. Иммунитета много не бывает. Многие переболевшие COVID-19 могут получить обострение хронических заболеваний. Такие вопросы я считаю нужно решать индивидуально.

– Если человек сделал все прививки – и от гриппа, и от COVID-19 – и заболевает, может ли он перенести простуду "на ногах"?

– Любая вакцина защищает от осложнений. Это значит, что мы перенесем заболевание легко. И легкую степень COVID-19 отличить от ОРВИ сложно. У нас уже есть небольшая статистика, что у нас люди заболевают после прививки от коронавируса, но тяжелых случаев нет, даже средней степени тяжести. Так же происходит и при гриппе. Если человек заболел, то это будет как обыкновенное ОРВИ, и он даже не поймет, что он болел гриппом.

Для прививок от гриппа возрастных ограничений нет Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

– Есть ли возрастные ограничения для прививок от гриппа?

– Для прививок от гриппа возрастных ограничений нет. До ста лет, пожалуйста, прививайтесь!

– Все переносят хорошо прививку?

– Не было ни разу у нас, в нашей больнице, чтобы после прививки от гриппа было какое-то тяжелое осложнение. Может быть обыкновенная побочная реакция, как на любую вакцину, которая существует в мире и у нас в том числе. В чем она выражается? Это может быть температура, ломота в суставах и мышцах, местная какая-то реакция – покраснение, уплотнение и боль в месте, где сделали укол. Но это в течение 2-3 дней проходит.

– Что посоветуете ярославцам, чтобы не болеть ни ОРВИ, ни гриппом, ни коронавирусом?

– Первое – это вакцинация. Без вакцинации мы с вами ничего не победим. Поменьше слушайте людей, которые далеки от всего этого. Прививка – это наша главная защита. При гриппе все принципы защиты те же самые, что и при COVID-19: масочный режим, антисептик, мытье рук. Также мы советуем стараться избегать скопления людей,

– А витамины, БАДы, народные средства – это все действует?

– Это все не особенно действует, честно говоря. Конечно, витамины мы пьем, потому что зимой наступает обыкновенный, банальный авитаминоз. Но нельзя сказать, что выпили аскорбиновую кислоту и поэтому не заболели гриппом или ОРВИ. Это бабушкины сказки.