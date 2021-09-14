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Здоровье14 сентября 2021 15:04

В Ярославской области начали делать прививки от гриппа

В регион поступили первые партии вакцин и для взрослых, и для детей
Полина Вачнадзе
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В Ярославской области начали делать прививки от гриппа

В Ярославской области начали делать прививки от гриппа

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ярославской области началась вакцинация от гриппа. Первые партии вакцин и для взрослых, и для детей уже поступили в регион, сообщает правительство Ярославской области.

- Поступили две вакцины для взрослых – «Совигрипп» и «Флю-М». Пришла и первая партия вакцин для детей «Ультрикс Квадри», - пояснила заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области Наталья Кравчук.

В этом году планируют привить от гриппа 438 тысяч взрослых и 120 тысяч детей.

Первые желающие уже записываются на вакцинацию в Центральной городской больнице. Перед прививкой обязателен осмотр терапевтом. С собой нужно взять паспорт, полис, СНИЛС и, если есть, паспорт вакцинации. По рекомендациям медиков, между прививкой от коронавируса и от гриппа должно пройти не менее месяца.