Ушли на взлете: исполнилось 10 лет со дня трагической гибели хоккейной команды «Локомотив»

В день похорон членов команды "Локомотив" дождь лил не переставая. ФОТО: архив КП

Сегодня ярославский «Локомотив» сыграет дома с минским «Динамо». Любители хоккея помнят, что именно с командой из столицы Белоруссии «железнодорожники» должны были провести матч 7 сентября 2011 года. Но тогда, десять лет назад, произошла трагедия: спортсмены «Локомотива» разбились при взлете самолета Як-42Д, который направлялся из ярославского аэропорта «Туношна» в Минск.

Место трагедии. ФОТО: архив КП

С той поры руководством Континентальной хоккейной лиги было принято решение: в последующие сезоны в турах, проходящих 7-го сентября, возрожденная ярославская команда не участвует. Лишь в нынешнем трагически-юбилейном году, сообщил сайт лиги, «железнодорожники» выйдут на лед. Такое решение принял сам «Локомотив».

Обломки самолета. ФОТО: архив КП

…Ирония судьбы: в истории отечественного спорта это уже не первый случай, когда погибла команда, направлявшаяся на игру в Минск. Болельщики со стажем помнят, что за тридцать с лишним лет до трагедии с «Локомотивом», 11 августа 1979 года, погибла футбольная команда ташкентского «Пахтакора». По основной версии, виной всему была ошибка авиадиспетчеров. Якобы из-за нее самолет Ту-154, летевший из Ташкента в Минск, на высоте 8400 метров столкнулся с другим лайнером «Аэрофлота», следовавшим из Челябинска в Кишинев.

Среди футбольных болельщиков в СССР, однако, ходила другая версия: на более безопасную 10-километровую высоту эти самолеты не пустили из-за того, что там совершал перелет в Крым руководитель монгольских коммунистов.

Самолет зацепил радиомачту. ФОТО: архив КП

В ярославской катастрофе 2011 года, унесшей жизни 44 человек, виновным признан заместитель гендиректора авиакомпании «Як-Сервис» Вадим Тимофеев. Согласно результатам другого, независимого расследования, к трагедии привели не действия одного из летчиков, а недостатки конструкции разбившегося лайнера и нарушения в работе авиакомпании.

Однако 8 сентября 2011 года Утро.ру сообщило, что за три недели до гибели самолета специалист технической компании «Тулпар-Техник» Николай Гутынин провел полную проверку лайнера, и Як-42Д был в отличном состоянии. По словам эксперта, самолет имел «самые высокие показатели по безопасности в российской авиации».

Косвенно это подтвердил Виталий Мутко, занимавший тогда пост министра спорта, туризма и молодежной политики РФ. По горячим следам ярославской трагедии многие в те дни предлагали, чтобы лучшие российские спортсмены не летали на таких якобы ненадежных самолетах, как Як-42 и Як-40.

Прощание с любимой командой... ФОТО: архив КП

Виталий Мутко, оценивая эти предложения, отмечал 9 сентября 2011 года в спецвыпуске газеты «Советский спорт»: «Не туда вы все… Мы все летаем такими самолетами. И клубы, и сборная (…). А когда к нам прилетала комиссия ФИФА перед выборами страны-хозяйки чемпионата мира-2018, мы на том же самом Як-42 облетели всю страну…»

И еще одно совпадение в судьбе обеих команд – футбольной и хоккейной. Знаменитый футболист Олег Базилевич говорил об узбекском коллективе: «Это была удивительная команда. Сказать, что в ней подобрался отличный состав, мало. Этот состав подбирался годами, упорно и целенаправленно». Если прежде команду называли «крепким орешком», то теперь специалисты считали ее одним из претендентов на чемпионство.

И профессионалы, и болельщики до сих пор уверены, это был сильнейший состав за всю историю клуба. ФОТО: архив КП

Столь же высокую оценку получили ярославские хоккеисты, выходившие на старт сезона 2011/2012 гг. Как отмечает сейчас пресса, «и профессионалы, и болельщики до сих пор уверены, это был сильнейший состав за всю историю клуба».

Обе команды ушли, как говорится, на взлете…