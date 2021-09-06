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Общество6 сентября 2021 22:25

Лица обезображены: ярославца будут судить за жестокое избиение троих сыновей

Он считал, что воспитывает детей таким образом
Анастасия Голубева
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
СКР по Ярославской области завершил расследование уголовного дела

СКР по Ярославской области завершил расследование уголовного дела

Фото: Олег ЗОЛОТО

СКР по Ярославской области завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего житель Ярославля. Он обвиняется в истязании собственных детей.

По версии следствия, мужчина на протяжении долгого времени буквально издевался над тремя своими сыновьями 8, 10 и 12 лет. Мужчина бил мальчишек не только руками и ногами, но и всем, что попадалось под горячую руку. Обвиняемый считал, что таким зверским образом он воспитывает детей. Мужчина хотел, чтобы сыновья слушались его беспрекословно и выполняли все его требования.

- В результате потерпевшим был причинен вред здоровью различной степени тяжести, в том числе двоим из детей был причинен тяжкий вред здоровью, который выразился в неизгладимом обезображивании лица, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Происшествия: КРИМИНАЛ