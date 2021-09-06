Лица обезображены: ярославца будут судить за жестокое избиение троих сыновей

СКР по Ярославской области завершил расследование уголовного дела Фото: Олег ЗОЛОТО

СКР по Ярославской области завершил расследование уголовного дела в отношении 49-летнего житель Ярославля. Он обвиняется в истязании собственных детей.

По версии следствия, мужчина на протяжении долгого времени буквально издевался над тремя своими сыновьями 8, 10 и 12 лет. Мужчина бил мальчишек не только руками и ногами, но и всем, что попадалось под горячую руку. Обвиняемый считал, что таким зверским образом он воспитывает детей. Мужчина хотел, чтобы сыновья слушались его беспрекословно и выполняли все его требования.

- В результате потерпевшим был причинен вред здоровью различной степени тяжести, в том числе двоим из детей был причинен тяжкий вред здоровью, который выразился в неизгладимом обезображивании лица, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области. - В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.