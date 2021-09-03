«Транснефть – Балтика» передала ярославским огнеборцам новое пожарное депо

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

В пожарном депо, расположенном неподалеку от выезда из Ярославля в сторону Москвы, начали нести службу сотрудники ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС по Ярославской области». Современный объект площадью в 4500 кв. м построен по программе технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта ПАО «Транснефть». Стоимость строительства составила 185 млн рублей, еще 4,6 млн рублей направлены на приобретение нового пожарно-технического оборудования.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

После торжественной передачи символического ключа пожарным заместитель генерального директора по эксплуатации ООО «Транснефть – Балтика» Евгений Инжеватов пояснил нам:

- «ООО «Транснефть - Балтика» уделяет особое внимание пожарной безопасности своих объектов и не жалеет сил и средств на их постоянную модернизацию и перевооружение. Два года назад мы построили на территории Ярославской области пожарное депо, в котором также базируется третий отряд. Продолжаем реализацию проекта депо на НПС «Палкино». Мы не будем останавливаться на достигнутых сегодня показателях по оснащению объектов и будем двигаться только вперед.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Новое депо расположено в непосредственной близости от основных производственных объектов Ярославского районного нефтепроводного управления (ЯРНУ) «ООО «Транснефть - Балтика». Объект возводился с учетом современных нормативов, обеспечивающих высокий уровень комфорта и качество условий труда для пожарных и рассчитан на размещение 69 человек личного состава ПСЧ №11. Для огнеборцев оборудованы караульные помещения, комната отдыха, санитарно-бытовой блок с душевыми, комната для приема, тренажерный спортзал. Установлена система вентиляции и кондиционирования воздуха.

Для оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в диспетчерской депо оборудованы автоматизированные рабочие места системы пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией по всем охраняемым объектам. В депо могут размещаться 4 единицы пожарной техники и прицеп с пенообразователем. В гаражном боксе установлены технические устройства по удалению отработанных газов пожарной техники.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Важно отметить, что дежурный караул будет также привлекаться для обеспечения пожарной безопасности близлежащих населенных пунктов. В связи с этим врио начальника Главного управления МЧС России по Ярославской области, генерал-майор Алексей Рохлин отметил высокий вклад ООО «Транснефть-Балтика» и, в частности, ЯРНУ в обеспечение противопожарной защиты не только своих производственных объектов, но и жителей региона.

Заместитель председателя правительства Ярославской области Роман Колесов также подчеркнул, что «передача этого депо является знаковым подтверждением того, что компания «Транснефть – Балтика» является социально ответственной и развивает проекты, необходимые жителям Ярославской области». Он также напомнил, что «создание современных и комфортных условий для работы пожарных чрезвычайно важно. Только в этом году они ликвидировали на территории региона около 3 тысяч пожаров и спасли 247 человек».

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Заместитель генерального директора по эксплуатации ООО «Транснефть – Балтика» Евгений Инжеватов в свою очередь поблагодарил за активное и многолетнее сотрудничество правительство региона и отметил успешное взаимодействие с Главным управлением МЧС России по Ярославской области. Отвечая на наш вопрос, он объяснил, что, передав депо пожарным, компания продолжит сотрудничать с ними на договорных условиях, обеспечивая тем, что необходимо для несения службы. Кроме того, сотрудники компании будут находиться в постоянном взаимодействии со спасателями, в том числе обмениваясь информацией и совместно отрабатывая навыки действий в чрезвычайных ситуациях.

Фото предоставлено пресс-службой ООО «Транснефть-Балтика»

Кстати, на предприятии сформированы добровольные пожарные дружины общей численностью 370 человек. Основной груз службы несут огнеборцы-профессионалы из МЧС, но при необходимости им готовы помочь подготовленные волонтеры.