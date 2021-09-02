«Видимость была на нуле»: Ярославль снова затопило после ливня. ФОТО: группа "Подслушано в Ярославле" ВКонтакте

Вчера, 1 сентября, в Ярославле почти с самого утра дождь лил, не переставая. Некоторые шутят, что это слезы школьников. Но было бы смешно, если бы не было так грустно. На дорогах, особенно не в центральных районах города, водяной коллапс – одни машины разрезают водную гладь, а другие просто застревают посреди образовавшихся водоемов.

Корреспондент КП-Ярославль связался с водителем Любовью Юрьевой, ее стаж за рулем больше 10 лет, но такой ситуации женщина давно не видела. Она ехала вечером из Брагино в центр города.

- Все в воде, ливневки не работают вообще. На дорогах лужи, а под ними, естественно, метровые ямы, которые в хорошую-то погоду нельзя объехать. Сейчас машины еле плывут по всему этому образовавшемуся ужасу, - рассказывает Любовь. – В один момент чужая машина въехала в огромную лужу, и она настолько резко это сделала, что полностью обрызгала мое лобовое стекло. Видимость была на нуле, пару минут я ехала абсолютно вслепую.

Трудно пришлось и пешеходам: вода доходила им до щиколоток. Кто-то просто стоял и не знал что делать, кто-то перепрыгивал из одной менее глубокой лужи в другую.