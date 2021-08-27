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Общество27 августа 2021 12:21

В отношении водителя автобуса, переехавшего 3-летнюю девочку в Ярославле, возбудили уголовное дело

Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы
Полина Вачнадзе
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В отношении водителя автобуса ЛИАЗ, который 26 августа наехал на 3-летнюю девочку, возбудили уголовное дело

В отношении водителя автобуса ЛИАЗ, который 26 августа наехал на 3-летнюю девочку, возбудили уголовное дело

Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении водителя автобуса ЛИАЗ, который 26 августа наехал на 3-летнюю девочку, возбудили уголовное дело. 62-летнему ярославцу вменяется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека.

- В соответствии со статьей 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Трагедия произошла на Тутаевском шоссе у остановки «Улица Елены Колесовой». Высадив пассажиров, водитель автобуса №11 не убедился, что все они покинули салон, закрыл двери и начал движение. В итоге рука бабушки оказалась зажата, а ее внучка, уже спустившаяся на тротуар, упала прямо под колеса ЛИАЗа. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, врачи более шести часов боролись за жизнь девочки, но в 21.40 она умерла.

Проверку организовала прокуратура Ярославской области. Дело взял под свой контроль региональный прокурор.

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