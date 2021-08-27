В отношении водителя автобуса, переехавшего 3-летнюю девочку в Ярославле, возбудили уголовное дело

В отношении водителя автобуса ЛИАЗ, который 26 августа наехал на 3-летнюю девочку, возбудили уголовное дело Фото: Михаил ФРОЛОВ

В отношении водителя автобуса ЛИАЗ, который 26 августа наехал на 3-летнюю девочку, возбудили уголовное дело. 62-летнему ярославцу вменяется нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности смерть человека.

- В соответствии со статьей 264 УК РФ предусмотрено максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Трагедия произошла на Тутаевском шоссе у остановки «Улица Елены Колесовой». Высадив пассажиров, водитель автобуса №11 не убедился, что все они покинули салон, закрыл двери и начал движение. В итоге рука бабушки оказалась зажата, а ее внучка, уже спустившаяся на тротуар, упала прямо под колеса ЛИАЗа. Ребенка экстренно госпитализировали в больницу, врачи более шести часов боролись за жизнь девочки, но в 21.40 она умерла.

Проверку организовала прокуратура Ярославской области. Дело взял под свой контроль региональный прокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ярославле после гибели ребенка обещали рассмотреть вопрос об установке на транспорт специальных датчиков

3-летняя девочка погибла под колесами автобуса (подробнее)