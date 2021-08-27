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Общество27 августа 2021 10:48

В Ярославле после гибели ребенка обещали рассмотреть вопрос об установке на транспорт специальных датчиков

3-летняя девочка погибла под колесами автобуса
Полина Вачнадзе
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Городские власти пообещали рассмотреть вопрос установки специальных датчиков на двери общественного транспорта Ярославля

Городские власти пообещали рассмотреть вопрос установки специальных датчиков на двери общественного транспорта Ярославля

Фото: Борис КУДРЯВОВ

После гибели 3-летней девочки под колесами автобуса, городские власти пообещали рассмотреть вопрос установки специальных датчиков на двери общественного транспорта. Трагедия произошла 26 августа на остановке «Улица Елены Колесовой»: бабушку зажало в дверях автобуса и она выпустила руку своей внучки, которая уже вышла из салона. Девочка попала под колеса ЛИАЗа.

Вопрос об установке датчиков поднял общественник Темур Абдуллаев:

- Какие-то меры безопасности в виде датчиков незакрытых дверей, может, есть? Надо придумать что-то, чтобы не повторялось такое.

По словам начальника управления городского пассажирского транспорта Сергея Волканевского, сейчас в автобусах ПАТП-1 (ЛИАЗ, раздавивший ребенка, принадлежит этому предприятия) устанавливают сенсоры на вход и выход.

- По датчикам вопрос рассмотрим. Всех водителей инструктируют контролировать вход и выход по зеркалам. По данному случаю будет произведен разбор всех обстоятельств. Мы также очень тяжело переживаем и соболезнуем, - сказал Сергей Волканевский.

Известно, что водитель, сидевший за рулем автобуса №11, имеет стаж в 19 лет. В ПАТП-1 он трудоустроен с февраля этого года. Сейчас мужчина отстранен от работы.