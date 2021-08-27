В Ярославле трехлетняя девочка погибла под колесами автобуса

Трагедия произошла 26 августа на остановке в Дзержинском районе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославле вчера, 26 августа, произошла трагедия: трехлетняя девочка получила травму при выходе из автобуса.

- Девочка 2018 года рождения была госпитализирована в реанимационное отделение областной больницы с черепно-мозговой травмой и отеком головного мозга, - пояснили в пресс-службе мэрии Ярославля.

Несмотря на все усилия врачей, в 21.40 девочка скончалась.

Все произошло около трех часов дня на Тутаевском шоссе на остановке «Улица Елены Колесовой». Как пояснили в ГИБДД, водитель ЛИАЗа высадил пассажиров, но не убедился, что все вышли, закрыл двери и поехал. Дверью оказалась зажата рука бабушка, которая держала внучку, уже спустившуюся на тротуар.

- Ребенок упал на проезжую часть и попал под колесо автобуса, - уточнили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

- Боже мой! Сама до сих пор в шоке! Была с девочкой и мамой (оказалось, что с бабушкой - прим.ред.) до приезда скорой помощи» бедная малышка… У меня нет слов, - пишет очевидец Анна Разина.

Автобус №11, под колесами которого погиб ребенок, принадлежит ПАТП-1 Ярославля. 62-летний водитель на данный момент отстранен от работы до выяснения обстоятельств и результатов проверки по ЧП. Известно, что мужчина имеет 19-летний стаж вождения, в ПАТП работает с 12 февраля этого года.

Информация будет дополняться.

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