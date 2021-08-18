В заброшенном здании Ярославля убили человека: жители Пятерки давно просят городские власти убрать «заброшку»

Мимо недостроя люди боятся ходить. ФОТО: читатель КП-Ярославль

В Ярославле в заброшенном здании на улице Свердлова произошло убийство. Под подозрением – 28-летний ярославец. Следствие считает, что именно он, будучи пьяным, забил своего 51-летнего приятеля. От травм и кровопотери мужчина скончался.

- Проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельств произошедшего, идет сбор доказательственной базы. Следствие решает вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СКР по Ярославской области.

Эта бетонная коробка с выбитыми стеклами давно уже имеет дурную славу.

- В здании выбиты все стекла, стены исписаны граффити. Помещение имеет достаточно мрачный внешний вид и ходить мимо него неприятно. Здесь часто задерживаются разные маргинальные личности, оставляя после себя кучи мусора, которые со временем начинают пахнуть. Естественно, они никем никуда не вывозятся, - рассказывают жители Пятерки.

Здание заброшено уже около двух лет. ФОТО: читатель КП-Ярославль

Здание заброшено уже около двух лет. Сначала на этом месте, которое находится недалеко от центра города, собирались строить многоэтажку. Но против этого строительства выступили местные жители. Место удалось отстоять, но ни к чему хорошему это не привело. Между жилыми домами начали возводить мебельный магазин, но на каком-то этапе работы застопорились, техника и люди ушли, оставив коробку из стекла и бетона. Сначала ее облюбовали подростки, им на смену пришли бомжи и прочие маргинальные личности, приспособив здание под место для посиделок с алкоголем.

В администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля сообщили, что инспекцией административно-технического надзора области собственнику здания назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, 9 августа прошел суд по иску местной администрации к владельцу этого заброшенного строения. Хозяина «заброшки» обязали привести помещение в надлежащий вид.

Эта бетонная коробка с выбитыми стеклами давно уже имеет дурную славу. ФОТО: читатель КП-Ярославль

- Необходимо восстановить оконные и дверные блоки, устранить имеющиеся на фасаде рисунки и информационно-рекламные материалы, выполнить работы по удалению поросли, прорастающей у стен здания в течение в двух месяцев со дня вступления решения суда в законную силу, вынесено заочное решение, - пояснили в департаменте градостроительства Ярославской области.

Посмотрим, изменится ли внешний вид «мебельного магазина» осенью. КП-Ярославль будет следить за ситуацией.