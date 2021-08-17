Мэрия Ярославля подвела итоги первого месяца работы новой транспортной схемы

К сожалению, таких современных автобусов на ярославских улицах не так много, как хотелось бы... Фото: Мэрия Ярославля

В мэрии Ярославля подвели итоги первого месяца работы транспортной реформы. Чиновники считают, что этого времени перевозчикам хватило для того, что чтобы приспособиться к новым условиям работы.

- Для нас не произошло никаких кардинальных изменений. Единственное, чего ждали все перевозчики, это введение единой системы оплаты проезда. Безналичный способ оплаты удобнее и для персонала, и для самих пассажиров. Кроме того, это позволило уйти от лишней отчетности. Сейчас на линию выходит 100% транспорта, при таком выпуске жалоб на интервалы движения мы не получали. Стараемся выполнять свою работу должным образом, - сказал индивидуальный предприниматель Вадим Гнусин.

- Безналичная оплата очень удобна, сбоев в системе не происходит. Пассажиры также отдают предпочтение именно этому способу, наличными деньгами пользуются меньше, - вторит ему кондуктор Елена Ларионова.

Проблема, по мнению перевозчика, только в одном – в нехватке новых кадров.

- Мы увеличили заработную плату, разрабатываем различные программы по привлечению и слесарных мастеров, и водителей, и кондукторов. Делаем все возможное, чтобы к нам приходили новые квалифицированные специалисты, - сказал Вадим Гнусин.

В мэрии также рассказали о плюсе новых проездных документов – их можно пополнять в онлайн-режиме. Не забыли чиновники упомянуть и о льготах, которые теперь предоставляются практически на всех маршрутах, и о возможности отслеживать транспорт с помощью навигационных систем.

Только почему-то забыли сказать, что ждать некоторых автобусов приходится по 30-40 минут, а то и по часу. На маршруты выходят старые машины, которые то начинают дымиться, то обливают пассажиров горячим антифризом. Почему-то не вспомнили и о сбоях в навигации, которая периодически (очень часто) не показывает никаких автобусов на маршруте или же наоборот, показывает транспорт, который не приходит.

- Все должны ездить бесплатно за такой сервис. Люди ездят на рухляди, которая приходит раз в час. Везде толпы народа. Многие опаздывают на работу. Верните маршрутки или закупите больше нового транспорта. И хватит уже издеваться над народом, говорить, что транспортная реформа супер. Она полный отстой, - считает Маргарита Шевчик.