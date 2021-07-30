В Ярославле пассажира автобуса обожгло антифризом Фото: Михаил ФРОЛОВ

В автобусе №8 Ярославля пассажиру горячей жидкостью ошпарило ноги. Инцидент произошел 28 июля вечером, автобус ехал в Дзержинский район.

В «эпицентре» прорыва оказались двое мужчин, под сиденьями которых находилась система. Один мужчина был в брюках, поэтому сильных ожогов удалось избежать, второй – в шортах, но он находился дальше и на него попали только капли жидкости. По словам очевидцев, она была горячая и зеленого цвета.

КП-Ярославль обратилась за комментариями в пресс-службу мэрии Ярославля. Там пояснили, что на автобусе слетел патрубок системы охлаждения, который находится под пассажирским сиденьем.

- Из него на пассажира автобуса небольшой струей брызнул антифриз. Транспортное средство, ЛИАЗ 2013 года выпуска, незамедлительно остановилось, после чего водитель подошел к пассажиру и предложил медицинскую помощь. Пассажир он нее отказался, сказал, что обрызгало штаны, поэтому специальные службы на место не вызывались. Затем водитель самостоятельно починил данную неисправность и продолжил движение, - сообщили в мэрии.

После инцидента автобус доехал до конечной точки маршрута и далее – в ремонтный цех, где специалисты устранили неисправность.