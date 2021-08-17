«То текут, то дымятся»: в Ярославле во время рейса задымился автобус

В Ярославле во время рейса задымился автобус. ФОТО: группа "Жесть Ярославской области"

В Ярославле во время рейса задымился автобус. Неприятный инцидент произошел вчера, 16 августа, на проспекте Авиаторов в Заволжском районе города. По словам очевидцев, люди выбегали из дверей.

- Вот такие автобусы теперь ездят по Ярославлю, то текут, то дымятся. На проспекте Авиаторов задымился автобус, люди выбегали из дверей, - рассказали в группе «Жесть Ярославской области».

В департаменте городского хозяйства Ярославля ответили на претензии горожан.

- Всем перевозчикам поставлена задача провести ревизию технического состояния автобусов и устранить замечания, - сказали в ДГХ.

Напомним, что в конце июля пассажира автобуса №8 обожгло антифризом. В пресс-службе мэрии пояснили, что слетел патрубок системы охлаждения, который находится под пассажирским сиденьем.