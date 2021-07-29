Догазификация в Ярославской области: кто имеет право на бесплатное подключение и как его оформить?

В Ярославской области начался прием заявок от жителей на догазификацию Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ярославской области начался прием заявок от жителей на догазификацию. Об этой мере поддержки населения страны во время своего послания Федеральному Собранию рассказал глава государства Владимир Путин. Для ярославцев подводка газа к домам станет бесплатной, а как этот процесс будет происходить, за что все же придется заплатить потребителям и какие нужны документы, КП-Ярославль рассказал заместитель генерального директора по строительству и инвестициям АО «Газпром газораспределение Ярославль» Александр Громов.

- Александр Владимирович, началась заявочная компания по догазификации Ярославской области. Поясните, пожалуйста, этот вопрос.

- В нашей области стартовала масштабная компания по обеспечению подведения газа до границ участков в уже газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Специалисты компании «Газпром газораспределение Ярославль» приступили к приему заявок от населения.

Следует отметить, что догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых домов, принадлежащих на праве собственности заявителям – физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже проложены внутрипоселковые сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до границ земельных участков, на которых расположены такие дома.

- В чем разница между газификацией и догазификацией?

- Газификация касается, во-первых, не только граждан, но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых, газификация предполагает строительство межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых газопроводов, а уже потом строительство газопровода до границ земельных участков заявителей.

- Как узнать в какую программу заявитель попадает?

- В случае если у вас есть документы подтверждающие право собственности на земельный участок и индивидуальный жилой дом, расположенный в населенном пункте, который уже газифицирован, вы попадете в программу догазификации.

Если домовладение расположено в границах садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ (далее – СНТ), а само СНТ расположено в границах газифицированного населенного пункта, доведение газопровода до границ таких СНТ будет бесплатно. В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют строительство газораспределительной сети.

- Сколько стоит «бесплатная газификация»?

- Здесь следует разделять несколько понятий: строительство газопровода до границ земельного участка, газ внутри участка и приобретение и установка газового оборудования.

В случае, если вы физическое лицо, имеющее на праве собственности или ином законном основании индивидуальный жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и намеревающиеся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то стоимость технологического присоединения для вас равно нулю.

Если речь идет о строительстве газопровода внутри земельного участка, то это зависит от объема работ по его строительству, от способа прокладки газопровода. Вместе с тем в случае, если Вы приняли решение по газификации в пределах границ земельного участка силами газораспределительной организации, то стоимость таких услуг регулируется государством, если воспользоваться сторонней организацией, то услуги оказываются на договорной основе.

Стоимость внутридомового газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и т.д.) и стоимость его монтажа зависит от мощности, марки производителя оборудования, а также от пожеланий заявителя. Заявитель приобретает оборудование дополнительно. Газораспределительные организации помогут, при необходимости, подобрать оборудование.

- Как избежать обмана при подключении?

- На сегодняшний день подключение (технологическое присоединение) осуществляют только газораспределительные организации, деятельность которых регулируется государством.

- Человек подал заявку – когда ему проведут газ?

- В договоре будут указаны предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности газопровода, который требуется построить газораспределительной организации до границы вашего земельного участка. Срок подключения также учитывает время, требующееся для выполнения мероприятий в границах вашего земельного участка, а именно: прокладку сети газопотребления, внутреннего газопровода по дому, монтаж газоиспользующего оборудования.

Исполнение заявок будет начато после вступления в силу нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, определяющих порядок проведения догазификации.

В Ярославской области газифицируют около 24 тысяч домовладений Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Могут ли отказать после подачи заявки?

- Могут, если параметры подключения индивидуального жилого дома не будут соответствовать критериям, а именно дом не зарегистрирован или расположен в негазифицированном населенном пункте.

- Что нужно сделать, чтобы получить газ?

- В первую очередь необходимо подать заявку. Заявку можно подать через сайт газораспределительной организации или прийти в один из Клиентских центров предоставления услуг газораспределительной организации. В ближайшее время заявку можно будет подать через единого оператора газификации. Информация будет доведена до населения региона дополнительно.

- Какие нужны документы для подачи заявки?

- Нужны правоустанавливающие документы на земельный участок и индивидуальный жилой дом, паспорт, СНИЛС и контактные данные. На сайтах или офисах газораспределительных организаций Вам будет доступна типовая форма заявки, с перечнем необходимых документов.

- Александр Владимирович, а Вы можете назвать какие-то цифры по нашему региону? Сколько планируется газифицировать домовладений по Программе догазификации?

- На сегодняшний день речь идет о 23 911 домовладениях в 402 населенных пунктах Ярославской области.