Как записаться на выездную вакцинацию: инструкция от ярославского департамента здравоохранения

Заказать выездную вакцинацию могут коллективы от 20 человек
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Вакцинация в Ярославской области набирает обороты. В регион уже доставили новую вакцину «Спутник лайт», которая вводится однократно и предназначена как для вакцинации, так и для ревакцинации людей от 18 до 60 лет. Но из-за активности ярославцев привиться стало не так просто: в некоторых пунктах не хватает вакцин, а там, где они есть, скапливаются очереди из желающих. Поэтому одним из выходов из данной ситуации стала групповая выездная вакцинация. О том, как ее можно заказать, рассказали в департаменте здравоохранения региона.
Заказать выездную вакцинацию могут:
- предприятия и учреждения,
- дачные товарищества,
- творческие, спортивные и иные коллективы.
Численность группы должна быть не менее 20 человек. Если коллектив небольшой, можно пригласить родственников и друзей.
Вызвать медицинскую бригаду можно через чат-бот. Для этого нужно:
- сказать Telegram,
- в строку поиска ввести @vaccine76_bot,
- нажать старт,
- записаться на вакцинацию – выездная вакцинация – записаться – заполнить форму – дождаться звонка из медучреждения.
Кроме того, руководитель компании может сам связаться с клиникой, которая находится рядом, и договориться о вакцинации.
Как подготовиться к приезду бригады?
- найти чистое и проветриваемое помещение,
- на каждого сотрудника собрать пакет документов (паспорт, СНИЛС, медицинский полис и их ксерокопии).
Врач проведет предварительный осмотр пациентов и примет решение, можно сейчас делать прививку или нет. После введения препарата пациент должен 30 минут находиться под наблюдением медика.
После введения вакцины каждому сотруднику выдадут сертификат о проведении профилактических прививок. В течение суток на Госуслугах появится информация о вакцинации и дневник самонаблюдения. После введения второго компонента на сайте появится QR-код.
Что нельзя делать после вакцинации:
- мочить место инъекции,
- употреблять алкоголь,
- посещать сауну или баню.