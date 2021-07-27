Как записаться на выездную вакцинацию: инструкция от ярославского департамента здравоохранения

Заказать выездную вакцинацию могут коллективы от 20 человек Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вакцинация в Ярославской области набирает обороты. В регион уже доставили новую вакцину «Спутник лайт», которая вводится однократно и предназначена как для вакцинации, так и для ревакцинации людей от 18 до 60 лет. Но из-за активности ярославцев привиться стало не так просто: в некоторых пунктах не хватает вакцин, а там, где они есть, скапливаются очереди из желающих. Поэтому одним из выходов из данной ситуации стала групповая выездная вакцинация. О том, как ее можно заказать, рассказали в департаменте здравоохранения региона.

Заказать выездную вакцинацию могут:

- предприятия и учреждения,

- дачные товарищества,

- творческие, спортивные и иные коллективы.

Численность группы должна быть не менее 20 человек. Если коллектив небольшой, можно пригласить родственников и друзей.

Вызвать медицинскую бригаду можно через чат-бот. Для этого нужно:

- сказать Telegram,

- в строку поиска ввести @vaccine76_bot,

- нажать старт,

- записаться на вакцинацию – выездная вакцинация – записаться – заполнить форму – дождаться звонка из медучреждения.

Кроме того, руководитель компании может сам связаться с клиникой, которая находится рядом, и договориться о вакцинации.

Как подготовиться к приезду бригады?

- найти чистое и проветриваемое помещение,

- на каждого сотрудника собрать пакет документов (паспорт, СНИЛС, медицинский полис и их ксерокопии).

Врач проведет предварительный осмотр пациентов и примет решение, можно сейчас делать прививку или нет. После введения препарата пациент должен 30 минут находиться под наблюдением медика.

После введения вакцины каждому сотруднику выдадут сертификат о проведении профилактических прививок. В течение суток на Госуслугах появится информация о вакцинации и дневник самонаблюдения. После введения второго компонента на сайте появится QR-код.

Что нельзя делать после вакцинации:

- мочить место инъекции,

- употреблять алкоголь,

- посещать сауну или баню.