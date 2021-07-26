В Ярославскую область поступила новая вакцина от коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Ярославскую область поступила первая партия вакцины «Спутник Лайт» - 5216 доз. Как пояснили в правительстве региона, главное отличие «Спутник Лайт» от других вакцин в том, что она вводится однократно. Его можно использовать для вакцинации и ревакцинации взрослых. Есть четкие возрастные ограничения – с 18 до 60 лет, и предназначен «Спутник Лайт» в первую очередь для переболевших коронавирусом и ранее привитых от COVID-19.

– В последние три дня получили более 4800 комплектов доз «ЭпиВакКороны» и более 5 тысяч доз препарата «Спутник Лайт», – прокомментировал губернатор Дмитрий Миронов. – Поступившая вакцина будет распределена между медицинскими учреждениями региона и оперативно доставлена в пункты вакцинации. Темпы вакцинации в регионе растут, однако для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% населения области.

Всего в регион поступило более 260 тысяч доз вакцины от COVID-19. На данный момент первый этап вакцинации прошли 237 429 жителей области, второй этап – 169 305 человек.