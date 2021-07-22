Экс-управляющего ярославского банка ВТБ отпустили из-под стражи

Илья Гофтман будет находиться под домашним арестом Фото: Правительство Ярославской области

Бывший управляющий ярославским отделением банка ВТБ Илья Гофтман освобожден из-под стражи.

- Постановлением Кировского районного суда Ярославля от 20 июля удовлетворено ходатайство следователя, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца, - сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

24 марта Илья Гофтман был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Банкиру предъявили обвинение по двум статьям: «Превышение должностных полномочий» и «Незаконное разглашение или использование сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну, без согласия их владельца лицом, которому она была доверена или стала известна по службе».