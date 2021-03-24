В Ярославле задержан управляющий отделением банка ВТБ

Илья Гофтман задержан в Ярославле Фото: Правительство Ярославской области

Сегодня, 24 марта, был задержан управляющий ярославским отделением банка ВТБ Илья Гофтман. По данным КП-Ярославль, операцию проводили сотрудники регионального управления ФСБ России, однако, в ведомстве информацию пока не комментируют.

Причина задержания управляющего отделением также на настоящий момент не известна.

Илья Гофтман был назначен на должность 1 января 2019 года в связи с объединением региональной корпоративной и розничной сети банка.

Справка:

Илья Гофтман родился 29 ноября 1980 года в Киеве. Закончил Ярославский государственный университет им.П.Г.Демидова, экономист. Является председателем комитета по финансовым рынкам ЯрТПП; член Попечительского совета ЯрГУ им.П.Г. Демидова. До прихода в региональное отделение банка ВТБ работал в других крупных финсовых организациях. Женат, воспитывает дочь.