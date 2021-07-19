МЧС предупредило о торфяных пожарах в Ярославской области Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В семи регионах России могут произойти возгорания торфяников. Такой прогноз дали сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС МЧС России. Эксперты прогнозируют риски единичных возгораний на торфяниках Московской, Ленинградской, Вологодской, Рязанской, Владимирской, Тверской и Ярославской областей.

Пожары на торфяниках считаются одними из самых опасных и тяжелых по тушению. Они могут тлеть месяцами, представляя угрозу и для леса, и для его обитателей, и для людей. В этом году в Ярославской области было зафиксировано три торфяных пожара: 5 и 6 мая, а также 5 июня. Общая их площадь оказалась невелика – 0,9 гектаров. Очаг последнего, июньского, пожара находился на территории Воскресенского лесничества Некоузского района. На место выезжали три машины и шесть спасателей. Справились с возгоранием быстро.

С начала пожароопасного сезона в Ярославской области произошло три лесных пожара на площади в 4,5 гектара. Все они были ликвидированы в день обнаружения и во всех случаях причиной возгорания стал человеческий фактор. 13 июля загорелся Некрасовский бор, жители окрестных деревень всерьез опасались, что огонь доберется до их домов.