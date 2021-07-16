На заметку туристам: в каких регионах России могут потребовать сертификат о вакцинации

В Ярославской области жестких ограничений для туристов нет Фото: Полина Вачнадзе

Аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру составил список коронавирусных ограничений, с которыми туристы могут столкнуться при поездках по России. Где-то можно заселиться в гостиницу только при наличии сертификата о вакцинации, а в другом городе необходим только тест.

Москва и Московская область. С понедельника, 19 июля, отменяется вход в кафе, музеи и на массовые мероприятия по QR-кодам. Столичные власти приняли такое решение так как большинство компаний выполнили требование по вакцинации 60% сотрудников. Размещение граждан в гостиницах более чем на 3 суток возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Санкт-Петербург. С 16 июля введен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Карантина для прибывших из других регионов нет.

Краснодарский край. Заселиться в отели смогут только те гости, у которых есть ПЦР-тест, или справка о наличии антител, или сертификат о вакцинации - полной или с одним компонентом (ПЦР не нужны до 14 лет). С 1 августа курорты будут доступны только для вакцинированных, официально переболевших, а также с тестом ПЦР при условии вакцинации в течение 3 дней после заселения в гостиницы.

Севастополь. С 28 июня размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Республика Адыгея. С 19 июля заселять в гостиницы будут только туристов, имеющих иммунитет после перенесенного заболевания либо вакцинации (подтверждается сертификатами), или туристов с отрицательным ПЦР-тестом (освобождаются дети до 14 лет).

Архангельская область. Прибывающим на территорию сельского поселения Соловецкое Архангельской области необходимо иметь документ об отсутствии COVID-19 или сертификат о вакцинации.

Республика Башкортостан. Сесть в междугородние и межрегиональные автобусы можно только с сертификатом о прохождении вакцинации (в том числе I компонентом вакцины), справки о наличии противопоказаний к вакцинации или ПЦР-теста, действительного в течение трех суток со дня выдачи.

Республика Дагестан. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Иркутская область. Посещение ряда хозяйствующих субъектов только при предъявлении ПЦР или справки на антитела или справки о вакцинации (не относится к лицам до 18 лет).

Камчатский край. С 15 июля все туристы, прибывающие на Камчатку, должны предоставить результаты ПЦР-тестирования или справку о вакцинации.

Республика Карелия. С 15 июля размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации или ПЦР-теста.

Костромская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Мурманская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Оренбургская область. Размещение граждан в гостиницах возможно только при наличии справки о вакцинации, ПЦР-теста или справки о наличии антител.

Ямало-Ненецкий автономный округ. Для въезда в регион гражданам без местной прописки требуется ПЦР или сертификат о вакцинации.

Об эпидемиологической обстановке в Ярославской области читайте здесь.