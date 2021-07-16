Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 июля 2021 года: за неделю скончались 35 человек, заразились - 1417

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Всего заражений в Ярославской области: 46 730 (+208)

Умерли в Ярославской области: 782 человек (+5)

Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку

Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00

Зоопарк: работает

Кинотеатры: работают

Театры: работают с 75-процентной загрузкой

Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%

Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп

Изоляция для приезжих: нет

Действует масочный режим

Массовые мероприятия отменены до 15 июля

Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.

В Ярославской области за минувшую неделю от коронавируса скончались 35 человек. Заразились COVID-19 1417 ярославцев, вылечились – 625.

За минувшие семь дней, с 9 июля по 16 июля, уменьшилось число госпитализированных пациентов: в прошлую пятницу на койках в перепрофилированных госпиталях находились 1650 человек, по данным оперштаба на эту пятницу – 1609. У 1154 пациентов COVID-19 подтвержден, у 455 – типичные признаки болезни.

. Фото: Правительство Ярославской области

Статистика заболевших по районам:

Ярославль - 24462;

Рыбинск – 4135;

Ростовский МР - 2587;

г.о. Переславль-Залесский - 2754;

Тутаевский МР -1625;

Ярославский МР - 1668;

Угличский МР - 1923;

Борисоглебский МР - 1187;

Некрасовский МР -1185;

Гаврилов-Ямский МР – 909;

Пошехонский МР - 691;

Рыбинский МР - 589;

Даниловский МР - 660;

Мышкинский МР - 436;

Большесельский МР - 404;

Некоузский МР - 578;

Любимский МР - 373;

Первомайский МР - 347;

Брейтовский МР – 217.