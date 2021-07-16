Коронавирус в Ярославской области, последние новости на 16 июля 2021 года: за неделю скончались 35 человек, заразились - 1417

Скриншот Яндекс.Статистика
Всего заражений в Ярославской области: 46 730 (+208)
Умерли в Ярославской области: 782 человек (+5)
Гостиницы: работают на 100-процентную загрузку
Кафе и рестораны: запрет на работу с 2:00 до 6:00
Зоопарк: работает
Кинотеатры: работают
Театры: работают с 75-процентной загрузкой
Спортивные мероприятия: загрузка трибун до 50%
Музеи: открылись, есть ограничения по численности туристических групп
Изоляция для приезжих: нет
Действует масочный режим
Массовые мероприятия отменены до 15 июля
Детям до 14 лет запрещено посещать торговые центры без взрослых. В выходные и праздничные дни детские развлекательные центры, которые находятся в торговых комплексах, работать не будут.
В Ярославской области за минувшую неделю от коронавируса скончались 35 человек. Заразились COVID-19 1417 ярославцев, вылечились – 625.
За минувшие семь дней, с 9 июля по 16 июля, уменьшилось число госпитализированных пациентов: в прошлую пятницу на койках в перепрофилированных госпиталях находились 1650 человек, по данным оперштаба на эту пятницу – 1609. У 1154 пациентов COVID-19 подтвержден, у 455 – типичные признаки болезни.
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Фото: Правительство Ярославской области
Статистика заболевших по районам:
Ярославль - 24462;
Рыбинск – 4135;
Ростовский МР - 2587;
г.о. Переславль-Залесский - 2754;
Тутаевский МР -1625;
Ярославский МР - 1668;
Угличский МР - 1923;
Борисоглебский МР - 1187;
Некрасовский МР -1185;
Гаврилов-Ямский МР – 909;
Пошехонский МР - 691;
Рыбинский МР - 589;
Даниловский МР - 660;
Мышкинский МР - 436;
Большесельский МР - 404;
Некоузский МР - 578;
Любимский МР - 373;
Первомайский МР - 347;
Брейтовский МР – 217.