"Он пропал в дыму на 20 минут": в Ярославле спасатель вернулся за котенком в заполненный дымом дом

В задымленной квартире оставался котенок Ньютон. Фото: Светлана Касаткина

12 июля в Ярославле на улице Серго Орджоникидзе произошел большой пожар, который унес жизнь одного человека. Светланы Касаткиной, жительницы этого дома, в это время не было в квартире. Когда девушка вернулась пламя, было потушено, но все жильцы стояли на улице. Внутрь не пускали из-за угрозы удушья дымом.

- В задымленной квартире оставался мой котенок Ньютон, - рассказывает "КП-Ярославль Светлана.

Услышав про беду Светланы, пожарный Степан попросил у нее ключи от квартиры, спросил номер квартиры и скрылся в кубах угарного дыма. Молодого человека не было 20 минут.

- Когда он вышел из дома, то жутко кашлял. Упал на колени, чтобы отдышаться и, держа в руках ключи, попросил прощения, что не нашел кота. "Извините, девушка, я больше не смог там находиться", - продолжает рассказ Светлана.

Позже Ньютона вынесли - он не пострадал, только был напуган. Но девушку до глубины души поразило, что пожарный, рисковал своим здоровьем ради жизни котенка. Ведь для многих кошачья жизнь не стоит того.

- В нашем доме проживает "особенный" контингент. Было много недовольных жильцов, которые позволяли себе замечания из разряда " Вы затопили мою квартиру " и "Когда уже нас пустят внутрь, мне надо забрать вещи". Некоторые просто игнорировали требования пожарных оставаться на улице. И во всей этой стрессовой ситуации, когда один за другим пожарные выходили из подъезда запыхавшиеся, с черными лицами, они сохраняли обычную простую человечность, - высказала свою точку зрения девушка.

Светлана считает, что о таких историях нельзя молчать и нужно благодарить самоотверженных спасателей за огромный труд.

- Я считаю, что за такие моменты нужно благодарить, чтобы эти смелые люди знали, что все не зря, что они жертвуют собой не для того ,чтобы потом услышать жалобы на испорченное имущество, а для того, чтобы получать хотя бы капельку признания за свой труд, - закончила свой рассказ девушка.