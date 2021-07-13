Выбивали двери на пожарной лестнице: при пожаре в многоэтажке в Ярославле погиб человек

При пожаре в многоэтажке в Ярославле погиб человек

Вчера, 12 июля, около девяти часов вечера на улице Серго Орджоникидзе загорелся дом №29 корпус 1. В огне погиб один человек.

- Пятый этаж затянуло в секунды. Пытались выбежать с этажа, но из-за дыма было риск, что не пробежим и пролет. Выбивали двери на третий этаж через пожарный, - рассказывает житель горевшего дома.

Спасатели, приехавшие на место, эвакуировали 65 жильцов, которые не смогли выбраться самостоятельно. По словам жителей дома, выходить мешал хлам на пожарной лестнице.

- Люди выше захламили все пожарные выходы вещами своими и повесили замки, - пишет в группе «Жесть Ярославль» Любовь Андрианова.

Причины пожара сейчас устанавливаются. По словам местных жителей, началось возгорание на лестничной клетке, где ночевал бездомный мужчина. Он и погиб в огне.

Пожар был ликвидирован спустя полтора часа после начала. На месте работали 13 машин и 40 человек личного состава.

- Людей пустили в дом, но некоторые собирают вещи и уезжают, дышать невозможно, - пишут жители в соцсетях.