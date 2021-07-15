Центральному округу Росгвардии - 100 лет

Личный состав и ветеранов округа с вековым юбилеем поздравил командующий Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Игорь Голлоев.

- Благодарю весь личный состав, ветеранов и гражданский персонал Центрального округа войск национальной гвардии за добросовестный и самоотверженный труд. Уверен, что и впредь профессиональный уровень будет соответствовать сложности и ответственности задач, которые ставятся перед округом руководством войск национальной гвардии и страны, - сказал генерал-полковник Игорь Голлоев.

Командующий округом выразил слова благодарности родным и близким сотрудников и военнослужащих за их терпение, понимание, поддержку и любовь, которые помогают росгвардейцам успешно выполнять поставленные задачи.

- В этот праздничный день мы склоняем головы перед светлой памятью наших товарищей, павших при исполнении воинского и служебного долга. Они навечно остались в строю, в наших сердцах. Мы и впредь будем делать всё возможное, чтобы родные и близкие наших товарищей не остались без внимания, заботы и поддержки, - отметил командующий округом.

Особые слова благодарности командующий округом адресовал ветеранам оперативно-территориального объединения. «Ваш бесценный опыт, неиссякаемая энергия, житейская мудрость, высочайший профессионализм и безграничная любовь к Родине вносят поистине неоценимый вклад в воспитание и обучение военнослужащих и сотрудников Росгвардии, - сказал генерал-полковник Игорь Голлоев.

Военнослужащих и сотрудников Центрального округа Росгвардии с вековым юбилеем поздравили с орбиты космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров. Свое видеопоздравление они прислали накануне.

Они пожелали росгвардейцам Центрального округа успехов в достижении новых профессиональных высот, сохранении и приумножении славных боевых традиций, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне.

К 100-летию в Центральном округе выпущена книга «Нам в сердце Родины доверено служить», которая повествует об историческом пути, жизнедеятельности и роде выполняемых задач военнослужащими и сотрудниками округа с момента его образования до сегодняшних дней. Описана история развития соединений, воинских частей и территориальных органов Росгвардии, входящих в состав Центрального округа Росгвардии.

В книге можно найти информацию обо всех командирах, которые руководили в разные периоды, полных кавалерах Ордена Славы, Героях Советского Союза и Российской Федерации, проходивших и проходящих службу в рядах Центрального округа войск национальной гвардии Российской Федерации. В книге собрано более 1,1 тыс. фотографий, рассказывающих не только о служебно-боевой деятельности, но также военно-патриотической и социальной работе, событиях и памятных мероприятиях.

К праздничному дню цифровые экраны станций Московского центрального кольца и центрального диаметра, а также железнодорожных вокзалов столицы украсили поздравительные баннеры и видеоролики, посвященные юбилею Центрального округа Росгвардии.

Образованный в 1921 году в составе Всероссийской чрезвычайной комиссии Московский округ войск ВЧК приступил к выполнению задач по соблюдению законности, охране личных и имущественных прав граждан Советской республики. Обеспечив становление политических интересов нового государства, войска округа продолжили выполнять задачи по охране промышленных предприятий и заводов, а также объектов, имеющих важное значение для обороноспособности страны.

В конце 1940 года Московский округ войск НКВД был реформирован, и дальнейший боевой путь округа продолжила 11-я бригада конвойных войск НКВД, в последующем ставшая 36-й дивизией конвойных войск НКВД.

В годы Великой Отечественной войны, выполняя задачи по охране особо важных предприятий промышленности, железных дорог и объектов военного снабжения, 36-я дивизия приняла непосредственное участие в становлении и развитии снайперского движения, а 17 июля 1944 года под руководством командира дивизии полковника Ивана Ивановича Шевлякова приняла участие в операции «Большой вальс», или «Парад побеждённых» – конвоировала по улицам Москвы более 57 тысяч пленных гитлеровских генералов, офицеров и солдат.

Значимый вклад в победу над фашистской Германией внесла и 192-я стрелковая дивизия, прошедшая в годы войны легендарный боевой путь, получившая в 1944 году за взятие города Орши почётное наименование «Оршанская», награждённая в этом же году за освобождение столицы Белоруссии – города Минска – орденом Боевого Красного Знамени и удостоенная в 1945 году за успешное форсирование горного хребта Большой Хинган почётного наименования «Хинганская».

В 1946 году на основе 36-й дивизии конвойных войск НКВД и 192-й стрелковой Оршанско-Хинганской Краснознамённой дивизии формируется 76-я дивизия конвойных войск МВД СССР, которая в 1993 году стала опорной базой для формирования Московского Оршанско-Хинганского Краснознамённого округа внутренних войск МВД России.

Особые страницы в истории округа занимает участие в урегулировании межнациональных конфликтов в Средней Азии и Закавказье, в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. И здесь военнослужащие и сотрудники округа проявили свои лучшие личные качества – героизм, мужество и отвагу.

Всего за столетний период существования округа более шестидесяти пяти тысяч военнослужащих и сотрудников награждены государственными наградами, тринадцать удостоены высокого звания Героя Советского Союза, тридцать три – Героя Российской Федерации, восемь стали полными кавалерами ордена Славы всех степеней.

Сегодня военнослужащие и сотрудники округа обеспечивают общественную безопасность, сохранность находящегося под охраной имущества граждан, а также объектов, подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии, осуществляют контроль в сфере оборота гражданского огнестрельного оружия, участвуют в борьбе с экстремизмом и терроризмом.

Под защитой воинских частей, входящих в состав Центрального округа находится свыше 30 объектов атомной энергетики, научно-исследовательских центров и институтов, расположенных в 10 субъектах Центрального федерального округа. Непрерывно осуществляется охрана важных государственных объектов, специальных грузов и сооружений на коммуникациях.

Ежедневно тысячи военнослужащих соединения Центрального округа заступают на маршруты патрулирования, оберегая покой граждан. Эти подразделения также несут патрульно-постовую службу при проведении общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий.

В 2018 году почти 15 тысяч военнослужащих и сотрудников Центрального округа Росгвардии приняли участие в обеспечении безопасности Чемпионата мира по Футболу FIFA-2018. Они выполнили около 3 тыс. задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, обследовали более 100 объектов инфраструктуры чемпионата, во взаимодействии с органами внутренних дел обеспечили безопасность объектов транспортной инфраструктуры Москвы, Подмосковья, Воронежа и Калуги.

В 2020 году с введением режима повышенной готовности из-за пандемии COVID-19 росгвардейцы Центрального округа активно включились в работу по проведению профилактических мероприятий на улицах городов и разъяснительную работу с населением. Ежедневно для этих целей привлекалось более 3 тысяч нарядов сотрудников и военнослужащих округа.

В условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки росгвардейцы Центрального округа принимают участие в различных социальных акциях, направленных на поддержку населения. Из-за пандемии коронавируса количество доноров резко снизилось, поэтому военнослужащие и сотрудники округа выступили с инициативой пополнить региональные банки крови.

В апреле 2020 года в Центральном округе был дан старт донорской акции «От сердца к сердцу», нашедшей поддержку во всех регионах страны.

Донорская акция «От сердца к сердцу» стала бессрочной и проводится на постоянной основе. В общей сложности в ней приняли участие уже более 5 тысяч человек. Благодаря этой акции росгвардейцы помогли спасти не одну человеческую жизнь. Так, например, сотрудница вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по г. Москве капитан полиции Оксана Нечаева откликнулась на просьбу врачей Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева и сдала компоненты крови для новорожденной девочки, которая родилась с тяжелым врожденным заболеванием. Донорская кровь троих сотрудников столичного ОМОНа спасла жизнь новорожденному пациенту, у которого был диагностирован врожденный порок сердца, и требовалась не одна операция. Сейчас малыш живет полноценной жизнью.

Указом Президента Российской Федерации от 18 июня 2021 года за высокие показатели в боевой подготовке, мужество и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения учебно-боевых задач Центральный округ Росгвардии награжден орденом Жукова.