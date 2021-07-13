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- Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

- Выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области;

- Дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.

Сведения о размере и других условиях оплаты работ или услуг ООО «Два С»по изготовлению печатных агитационных материалов по выборам, назначенным на 19 сентября 2021 года:

- Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва;

- Выборы в органы местного самоуправления муниципальных образований Ярославской области;

- Дополнительные выборы депутата Ярославской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 18.