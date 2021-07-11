В Иванове 12-летнюю девочку без маски высадили из автобуса Фото: Андрей АБРАМОВ

Без денег, с разряженным телефоном и плохо знающая город - в таком трудном положении 8 июля оказалась 12-летняя жительница Иванова. По словам ее мамы, девочку высадили из автобуса во время рейда: проверяли соблюдение масочного режима в общественном транспорте. Индивидуального средства защиты органов дыхания у юной нарушительницы не оказалось.

- 8 июля в районе 12:25 моя дочь в возрасте 12 лет ехала на маршрутке №7 из Пустошь-Бора в город, где я должна была ее встретить. На остановке «Малыш» зашел сотрудник полиции с проверкой на наличие масок у пассажиров. У моей дочери, к сожалению, не оказалась маски. Сотрудник полиции просто высадил ее одну из маршрутки без денег, - рассказала порталу IvanovoNews мама ребенка.

По неудачному стечению обстоятельств, больше денег у девочки не было, телефон разрядился, а сама юная жительница города плохо ориентировалась в малознакомом месте. Мама должна была встретить ее в условленном месте. Как девочка до него добралась, история умалчивает, но, к счастью, женщина и дочь встретились. Обошлось без происшествий, если, конечно, не считать слез и испуга.

Региональное УМВД провело проверку по сообщению о том, что ребенок был высажен из общественного транспорта. О ее результатах рассказали "Комсомолке".

- Сотрудники полиции проводили рейд по проверке соблюдения регламента перевозки пассажиров в общественном транспорте. В соответствии с решением областного оперштаба в период распространения инфекции COVID-19 все пассажиры маршруток должны быть в защитных масках. При проверке маршрутки полицейские предложили всем пассажирам без масок надеть их. Не имеющим при себе средств индивидуальной защиты, сотрудники полиции предложили покинуть салон транспортного средства. Несколько пассажиров, в числе которых была 12-летняя девочка, вышли. Определить возраст девушки, по объективным причинам, не удалось. Сама она к полицейским не обратилась, - прокомментировали ситуацию в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

В регионе ежедневно растет число заболевших COVID-19. С октября 2020 года действует масочный режим. Все жители и приезжие должны носить средства индивидуальной защиты органов дыхания в общественных местах, куда входят салоны общественный транспорт и остановки общественного транспорта.