В Ивановской области ежедневно растет число заболевших COVID-19

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В Ивановской области число заболевших коронавирусом растет день ото дня. По статистике на 7 июля, в регионе 38 821 случай заражения, за сутки поставлено 92 новых диагноза.

Под наблюдением медиков остаются 8 364 ивановца, в стационарах 1152 пациента. 845 человек находятся на койках с кислородом, 46 – на аппаратах ИВЛ. Свободны 382 койки.

С начала пандемии скончались 1314 пациентов, за последние сутки с болезнью не смогли справиться три человека 72, 80 и 88 лет. Все они жители Иванова и у всех были сопутствующие патологии.

Телефон единой «горячей линии»: 112.

Федеральная «горячая линия» волонтерского штаба по оказанию помощи людям, соблюдающим самоизоляцию: 8-800-200-34-11 (звонок бесплатный).