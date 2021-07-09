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Иваново9 июля 2021 16:55

Ребенка, пропавшего в Иваново 3 дня назад, нашли в компьютерном клубе

С Денисом все в порядке
Полина Вачнадзе
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Дениса нашли в компьютерном клубе

Дениса нашли в компьютерном клубе

Фото: Василий Вахрин

В Ивановской области прекращены поиски 11-летнего Дениса. Мальчик ушел из дома три дня назад, 6 июля, и пропал. Где он мог бы быть, родители не знали. К поискам привлекли полицию и волонтеров, по городу и в социальных сетях распространили ориентировки.

Сегодня, 9 июля, Денис нашелся. Все эти дни, пока родные, знакомые и даже посторонние люди не находили себе места от беспокойства, юноша, судя по всему, провел в компьютерном клубе. Во всяком случае, нашли его именно там.

- Найден сотрудниками полиции. В компьютерном клубе. Все в порядке, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ивановской области.

Общество: ВОПРОС ДНЯ