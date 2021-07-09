В Ивановской области пропал 11-летний мальчик

Ребенка ищут полиция и волонтеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Иванове идут поиски пропавшего без вести 11-летнего Дениса К. 6 июля мальчик ушел из дома на 1-ой Полевой улице в Ленинском районе города. С тех пор о местонахождении ребенка ничего не известно.

Приметы: на вид 10-12 лет, рост 150 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза серо-голубые.

Был одет в клетчатые шорты голубого цвета, темно-синие кроссовки и предположительно в белую майку.

Если вы видели Дениса после 6 июля, сообщите об этом по одному из телефонов: 8 (4932) 35-47-04, 30-41-67, 32-72-41, 527-002.

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