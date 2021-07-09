Взрывной рост цен: какие продукты и товары подорожали в Ярославской области в июне

Самые дешевые обычно овощи - морковь и свекла - подорожали катастрофически Фото: Полина Вачнадзе

Резкий рост цен в июне на ряд продуктов не заметил, пожалуй, только тот, кто никогда не ходит в магазин. Самые дешевые обычно овощи - морковь и свекла - подорожали катастрофически. В июле Ярославльстат опубликовал сводный индекс потребительских цен.

- На рынке продовольственных товаров отмечен взрывной рост цен на овощи нового урожая, которые поступают к нам в продажу в основном по импорту. Так, свекла подорожала за месяц в 2 раза, а цены на нее сложились в диапазоне от 98 до 200 рублей за килограмм. Рост цен на морковь составил за месяц 55,3%, а разброс цен на нее - от 33 до 175 рублей за килограмм. Капуста и картофель на рынке области то же были представлены в основном «молодыми» сортами, а индекс цен по ним составил 40.5 и 16.9 процентов соответственно, - пояснили специалисты.

И отметили, что существенный рост цен – от 3 до 6,4% - зафиксирован также на овощные и рыбные консервы, майонез, говяжью печень и маргарин.

При этом немного снизилась стоимость огурцов (-20%), помидоров (-15,2%), яиц (-10%), фруктов и цитрусовых, зелени, сливочного и подсолнечного масел.

Зафиксирован существенный рост и на ряд непродовольственных товаров. По словам специалистов, он продолжается. Дорожают пиломатериалы, бытовая техника, мебель, электро- и телерадиотовары.

- В июне в список добавилась металлическая посуда, товары для садоводства, компьютерная техника и ювелирные изделия из золота, - сказали в Ярославльстате. - Стабильно и понемногу снижаются цены на медицинские товары, включая жизненно необходимые и важные лекарственные препараты.

Дороже стали обходиться ярославцам туристические поездки, особенно за границу. После того, как было возобновлено авиасообщение с Турцией, путевки туда подорожали сразу на 33%. Цена на отдых в Арабских Эмиратах выросла на 11%.

Взлетели цены на досуг в пределах региона. Например, побывать в музее или сходить в кинотеатр стало дороже на 14,2%. Билеты на поезда дальнего следования подорожали на 17,7%, экскурсионные туры по России – на 7,2%, проживание в гостиницах – на 6,3%.