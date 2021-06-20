«На складах нет ничего»: в Ярославской области взлетели цены на морковь и свеклу

Цены на морковь и свеклу в Ярославской области выросли до рекордных размеров Фото: Полина Вачнадзе

Начиная с мая с прилавков магазинов и рынков стали пропадать морковь и свекла. Дефицит овощей вызвал у ярославцев негодование, которое усугубилось, когда «пропажа» вернулась в магазины по цене от 100 рублей за килограмм. В чем причина резкого взлета цен на одни из самых дешевых овощей?

Сезонное?

В Минсельхозе заявили, что рост цен на овощи в начале лета привычен и удивления вызывать не должен. Это "традиционное" подорожание. Однако торговцы на рынках сами пребывают в шоке, потому как таких цен они еще не видели.

- Первый год морковь и свекла по 100 с лишним рублей стоит. Морковка свежая раньше была по 60-65 рублей. По 150 никогда. Очень дорогие овощи. По сколько продавать-то? 120 рублей – закупка, – поделился один из торговцев рынка на Резинотехнике.

Действительно, морковь и свекла на рынке стоит сейчас как минимум 100 рублей, азербайджанская – 105 рублей за килограмм, мытая российская - 125. У половины продавцов и вовсе нет этих овощей в наличии. На вопрос: «Есть у вас морковка и свекла?» - кто-то с ироничной улыбкой, кто-то с печальным вздохом отвечали: «Нет, у нас такого нет».

Один из торговцев предположил, что виной такого дефицита и взлета цен стал неурожай в этом году.

Свекла - 135 рублей за килограмм. Борщ нынче влетит в копеечку... Фото: Полина Вачнадзе

Пандемия? Закрытые границы?

Как оказалось, большинство овощей, которые предлагают ярославцам, заграничные. Картошка, морковь, свекла в основном поставлялись из стран ближнего зарубежья: Беларуси, Украины, Азербайджана, Кыргызстана. Сейчас сухопутные границы с ними закрыты, доставлять овощи самолетом и поездом никто не собирается, а потому рынки и магазины пустуют.

«Морковный апокалипсис»

В недоумении и продавцы магазинов, которые сами не понимают, что происходит.

- Не знаю, что за морковный апокалипсис. Вообще нигде нет. Свекла есть только вареная в другом отделе, - сообщают в одном из «Магнитов» Заволжского района.

- Нет, к сожалению, сейчас ни свеколки, ни морковки. На складах нет ничего, - объясняет продавец уже в другом магазине сети «Магнит».

В "Дикси" можно найти российскую мытую морковь по 89.99 рублей за килограмм, которая днем ранее стоила на 20 рублей дешевле в магазине по другому адресу. Свекла по 97.99 рублей за килограмм. В "Атрусе" морковь по 103 рубля за килограмм, свекла – 115. В "Высшей лиге" морковь можно купить за 129 рублей за килограмм, свеклу за 99 рублей. Самый высокий ценник в "Лотосе": морковь 145 рублей, свекла - 135.

Морковь - 145 рублей за килограмм Фото: Полина Вачнадзе

«Взглянула и ужаснулась»

Покупатели реагируют практически одинаково: все в шоке.

- Раньше даже не смотрела на цену, это же самые дешевые овощи - свекла, морковь. А недавно взглянула и ужаснулась. Дороже картофеля! Да и лук подорожал, - рассказала Светлана, которая выращивает овощи на даче, а в магазинах покупает только после того, как к весне свое заканчивается.

В одном из «Магнитов» у овощного отдела две женщины с корзинками продуктов обсуждали отсутствие моркови в магазине и пустую коробку из-под свеклы с ценником 129 рублей за килограмм. Мы поинтересовались, заметили ли они дефицит и подорожание свеклы и моркови.

- Вот лук по акции, смотрите, набираю. Вот “картофан” подорожал. Рост цен заметили, конечно. Причем везде, активно очень, - поделилась покупательница, набиравшая овощи по скидке.

Негодуют ярославцы и в социальных сетях, предполагая, что в недалеком будущем для того, чтобы сварить борщ нужно будет взять кредит. Под одним из постов в группе в ВКонтакте «Подслушано в Ярославле» жители возмущаются:

- Вареная и почищенная свекла в вакууме дешевле грязной. Дожили!

- С таким ценами скоро на борщевик перейдем. Благо его ... (много).

- Причем, половина овощей уже и не местные. Картошка египетская, перец израильский, чеснок из Китая.

- Вот не хотела я свеклу сажать в этом году. Но с такими ценниками... Пойду-ка, пожалуй, все же посажу.

Свеклу даже за 129 рублей не купить - ее нет и когда привезут не понятно. ФОТО: Алеся ВАСИЛЬЕВА

«Никто не хочет быть колхозником»

Произойдет ли коррекция цен после нового сбора урожая или ситуация с морковью и свеклой будет только ухудшаться - пока непонятно. Вопрос об истинных причинах дефицита и взлета цен остается открытым. Неурожай, пандемия, закрытые границы...

Продавец сети «Магнит» предположила, что главная проблема заключается в нехватке рабочей силы в России.

- Нет рабочей силы, во-первых. Все поля заброшены, - достаточно эмоционально проговорила женщина, раскладывая макароны на нижних полках.

- Никто не хочет колхозником работать. Все хотят программистами, - добавляет мужчина рядом.

- Везде все из Беларуси, из Украины, а сейчас-то все позакрывали, и нашего ничего нет. Свекла уже 100 рублей стоит, потому что ее мало.

- 100 рублей? - удивляется мужчина.

- Да, потому что ее мало. Хотите берите, хотите нет. Вот так.