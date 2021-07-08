ЯЭРЗ: один завод для трех поколений

Мыльников Николай Васильевич. ФОТО: из архива семьи Мыльниковых

Сейчас на предприятии инженером ОТК трудятся Татьяна (по мужу Киндякова), внучка родоначальника этой трудовой династии, а также ее отец – Алексей Николаевич. Татьяна рассказала о том, как работа на ЯЭРЗ повлияла на ее жизненный путь и жизнь ее родных.

Дед Татьяны — Николай Васильевич Мыльников, по воспоминаниям детей и внуков, был принципиальный, настойчивый и общительный человек. Он трудился фрезеровщиком в инструментальном цехе. С ЯПРЗ (в то время завод был паровозоремонтным) он, осенью 1941 года, записался в Ярославскую коммунистическую дивизию, сформированную из добровольцев для защиты Москвы от подступающих немецких армий. В 1943 году Николая Васильевича отправили учиться на механика-водителя, а в мае 1945 он вошел в Берлин со своей артиллерийской самоходкой. В семье Мыльниковых бережно хранится медаль деда «За взятие Берлина».

Мыльниковы Анна и Николай с сыном. ФОТО: из архива семьи Мыльниковых

- После Победы было счастливое возвращение на ЯПРЗ, встреча деда с моей бабушкой, Анной Николаевной Павлычевой, вскоре ставшей Мыльниковой. Бабушка пришла на ЯПРЗ в 1936 году, ей не было и 16 лет, и проработала фрезеровщицей на предприятии 39 лет, до пенсионного возраста. Работа в военные года была временем трудностей и подвигов - люди оставались на предприятии круглые сутки по 4 дня подряд для выполнения задания, работы для фронта, в холод и голод. С юности бабушка стала известным на заводе человеком, стахановкой. В 24 года за доблестный труд в Великой Отечественной войне была награждена знаком «Почетный железнодорожник». На заводе также работала сестра деда Лидия Васильевна Мыльникова (Морозова по мужу), она трудилась в механическом и литейном цехах около 10 лет, - рассказывает Татьяна.

Мыльников Алексей Николаевич. ФОТО: из архива семьи Мыльниковых

Алексей Николаевич Мыльников, отец Татьяны, родился в 1953 году. Интерес к профессии стал проявляться у него с раннего детства. Это не удивительно – он рос в семье, где завод ЯПРЗ был неотъемлемой и очень важной частью жизни. В доме нередко собирались друзья и коллеги родителей, все так или иначе связанные с заводом. Во время дружеских посиделок часто разговоры были посвящены любимому делу. В 1970 году Алексей Николаевич пришел работать на ЯЭРЗ, в тот же инструментальный цех, где трудился его отец.

- Мой отец всегда ценил свое токарное дело, дающее возможность выпустить практически готовое изделие – инструмент, оснастку или пресс-форму, требующую от мастера микронной точности. Он - многократный победитель социалистического соревнования, ударник 10 и 11 пятилеток. В 1986 году отца наградили орденом Трудовой Славы III степени, а в 2000 году он получил именные часы МПС. Также был награжден знаком «Почетный железнодорожник». Папа до сих пор работает на родном предприятии и уходить пока не собирается, - говорит Татьяна.

Татьяна. ФОТО: из архива семьи Мыльниковых

Татьяна и ее брат Дмитрий в 2002 году тоже пришли работать на завод. Дмитрий начинал трудовую деятельность на ЯЭРЗ в механическом цехе, некоторое время работал в катушечно-изоляционном цехе. В общей сложности трудился на предприятии 7 лет. Потом перешел в депо, в Дирекцию тяги, в настоящее время работает в Управлении Северной железной дороги. Татьяна уже девятнадцатый год работает на заводе:

- На предприятии поменялось многое, это уже не тот завод, где когда-то трудились бабушка с дедушкой. Улучшились условия труда, нет сверхнагрузок, как в военное время. Произошла актуализация нормативных документов, переход на электронный документооборот – все это упрощает работу. К сожалению, в наше время в стране поменялось отношение к человеку труда. Рабочие специальности сейчас не так престижны, как раньше, - делится Татьяна. - И все же в своей семье мы рассказываем подрастающему поколению об уважительном отношении к рабочим профессиям, так как они повлияли на наше будущее и создали наше общее настоящее. Выбор своего пути – личное решение каждого, поэтому если наши дети захотят продолжить трудовую династию, я возражать не буду!