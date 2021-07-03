В Ярославле вандалы испортили памятник погибшему игроку «Локомотива» Ивану Ткаченко

Повреждения обнаружили родственники Ивана, но в полицию с заявлением обращаться не стали. ФОТО: группа "Документальный фильм "Капитан Немо" ВКонтакте

В Ярославле неизвестные повредили памятник погибшего хоккеиста "Локомотива" Ивана Ткаченко. По предварительной информации, надгробие измазали гудроном, а также сожгли одну из елочек возле могилы.

Повреждения обнаружили родственники Ивана, но в полицию с заявлением обращаться не стали. Правоохранительные органы узнав об инциденте самостоятельно начали поиск злоумышленников.

- По факту размещения информации в СМИ о том, что пострадал памятник проводится проверка, - рассказали в УМВД России по Ярославской области.

Напомним, что неизвестные не в первый раз наносят вред могиле трагически погибшего игрока. Первый случай был зафиксирован в июле 2020 года. Тогда вандалы разбили вдребезги фоторамку с изображением Ивана.