+37: МЧС предупредило ярославцев о сильной жаре

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной жаре Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной жаре. С 22 по 25 июня столбик термометра днем будет достигать отметки в 35, а иногда и в 37 градусов.

В большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность – 4 класса, с завтрашнего дня пожароопасность 5 класса ожидается в Ярославском и Первомайском районах. При такой жаре спасатели не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций:

- отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций,

- рост числа пожаров,

- угрозу гибели сельхозрастений.

Многие ярославцы в такую погоду стараются оказаться рядом с водоемами: конечно, ничто так не освежает, как купание. Но помните, что безопасность на воде – главнее всего. Не выпускайте из поля зрения детей и сами будьте осторожны.

Чтобы избежать перегрева, пейте больше воды, не забывайте про головной убор и старайтесь не проводить много времени на улице.