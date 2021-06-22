+37: МЧС предупредило ярославцев о сильной жаре

Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной жаре
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области
Региональное МЧС опубликовало экстренное предупреждение о сильной жаре. С 22 по 25 июня столбик термометра днем будет достигать отметки в 35, а иногда и в 37 градусов.
В большинстве районов сохраняется высокая пожароопасность – 4 класса, с завтрашнего дня пожароопасность 5 класса ожидается в Ярославском и Первомайском районах. При такой жаре спасатели не исключают возникновение чрезвычайных ситуаций:
- отключение электроэнергии из-за перегрева трансформаторных подстанций,
- рост числа пожаров,
- угрозу гибели сельхозрастений.
Многие ярославцы в такую погоду стараются оказаться рядом с водоемами: конечно, ничто так не освежает, как купание. Но помните, что безопасность на воде – главнее всего. Не выпускайте из поля зрения детей и сами будьте осторожны.
Чтобы избежать перегрева, пейте больше воды, не забывайте про головной убор и старайтесь не проводить много времени на улице.