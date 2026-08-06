В Ярославской области сбили 92 беспилотника: горят три дома

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
Над Ярославской областью уничтожили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Ранее сообщалось о 88 сбитых дронах.
Из-за упавших обломков загорелись три частных дома, в многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены машины.
«Информация по пострадавшим уточняется», - сказал глава области.
Подразделения Министерства обороны, сотрудники министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по отражению атаки врага.
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