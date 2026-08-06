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Общество6 августа 2026 5:45

В Ярославской области сбили 92 беспилотника: горят три дома

Число уничтоженных дронов над Ярославской областью увеличилось с 88 до 92
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославской области из-за падения обломков БПЛА загорелись три дома.

В Ярославской области из-за падения обломков БПЛА загорелись три дома.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Над Ярославской областью уничтожили еще четыре беспилотника, сообщил губернатор региона Михаил Евраев. Ранее сообщалось о 88 сбитых дронах.

Из-за упавших обломков загорелись три частных дома, в многоквартирных домах выбиты стекла, повреждены машины.

«Информация по пострадавшим уточняется», - сказал глава области.

Подразделения Министерства обороны, сотрудники министерства региональной безопасности Ярославской области и силовых ведомств продолжают работу по отражению атаки врага.

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