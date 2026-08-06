Сбили 88 БПЛА: в Ярославской области 6 августа отражена самая массовая атака беспилотников

Над Ярославской областью сбили 88 БПЛА. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Около трех часов утра 6 августа на Ярославскую область была совершена самая массовая атака беспилотников. Как сообщил губернатор региона, силами РЭБ и ПВО ликвидированы 88 БПЛА.

"Жертв и пострадавших нет. Сгорел частный дом, в нескольких многоквартирных выбиты стекла, есть повреждения личного автотранспорта жителей региона. Компенсация будет предоставлена всем пострадавшим", - сказал Михаил Евраев.

Московский проспект в Ярославле остается перекрытым. Там идет ликвидация обломков беспилотников. Изменены маршруты некоторых городских автобусов, межмуниципальные пока не выходят на линии.

Жителей региона предупреждают: фрагменты беспилотников могут быть обнаружены и в других местах. Не приближайтесь к ним, рядом с ними не пользоваться телефонами. Необходимо отойти на безопасное расстояние и сообщить о местонахождении по телефону 112.

"В настоящее время непосредственной угрозы атаки беспилотников на территории нашего региона нет", - сообщил губернатор.

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