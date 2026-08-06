В Ярославле изменили маршруты транспорта из-за перекрытия Московского проспекта

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП
В Ярославле из-за атаки вражеских беспилотников, которая произошла около трех часов утра 6 августа, перекрыто перекрыто движение транспорта на выезде из города в сторону Москвы.
"Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут минуя этот участок", - написал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
Из-за перекрытия магистрали в маршруты общественного транспорта внесли изменения.
Автобусы, следующие по Московскому проспекту, временно выполняют рейсы с объездом через Суздальское шоссе и улицу Калинина, также выполняются укороченные рейсы до пересечения улицы Нагорной с Московским проспектом и железнодорожного вокзала на Московском проспекте.
Межмуниципальные автобусные маршруты, следующие по перекрытому участку дороги М8, временно не выполняют рейсы и находятся на территории автовокзала.
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