Практикум «Ставка на дело. Производство» банка ПСБ прошел в Ярославле

На практикуме собралось порядка 200 собственников и руководителей производственных компаний Ярославской области. ФОТО: ПСБ

На мероприятие собралось порядка 200 собственников и руководителей производственных компаний Ярославской области. Участники обсудили актуальные вызовы отрасли в формате отрытых дискуссий, разбора кейсов и живого диалога со спикерами, а также получили практические рекомендации по продуктовой линейке, маркетингу, оптимизации процессов и внедрению цифровых систем. Кроме того, предприниматели на практикуме выстроили новые деловые контакты и партнерства, способствующие усилению экосистемы местного производства.

В частности, Наталья Ракоч, основатель брендов Vivienne Sabo, Russian Beauty Guru, поделилась опытом развития через создание бренда и партнерств. Она рассказала об эволюции подхода – от архетипов и семиотики к личному бренду, тестированию гипотез с помощью ИИ и построению сообщества. Наталья акцентировала внимание на концепции «бренда по любви», где элементы тайны формируют потребительскую лояльность, а также показала, как аутентичный русский код и собственные формулы превращаются в конкурентное преимущество на глобальном рынке.

Илья Чех, основатель компании «Моторика» и научно-технологической гильдии «Рубежи науки», представил видение следующей промышленной революции, в которой цифровые модели, адаптивная роботизация и корпоративная память снимают три ключевых барьера – переналадку, программирование роботов и потерю критических знаний. На примерах протезирования и роботизированной сварки он продемонстрировал, что серийным становится не изделие, а процесс создания уникального продукта.

Анастасия Нидзий, бренд директор BIOMED, SPLAT Global, представила алгоритм роста через продукт – от миссии и определения покупателя до продуктовой стратегии и бизнес модели. На кейсе выхода BIOMED в Китай она показала эффективность метода «живого продукта» и ценностно ориентированного подхода в конкурентных категориях.

Ярославские производители приняли участие в практикуме от «Ставки на дело». ФОТО: ПСБ

Павел Биленко, профессор бизнес-практики Школы управления «Сколково» и основатель компании «Диджикай», рассказал о влиянии технологий на экономический рост и продемонстрировал, как с помощью визуальной среды моделирования процессов и скоринга выявлять узкие места, потери и формировать портфель инициатив по операционной эффективности.

Алексей Воронин, совладелец и генеральный директор RConf., доктор физико-математических наук, раскрыл тему ИИ в управлении: он выделил три компонента ИИ управления – непрерывная диагностика процессов, принятие решений на основе накопленной базы знаний и развитие сотрудников в рабочих потоках. На реальных кейсах спикер показал, как пилотный запуск ИИ аналитики за несколько недель приносит измеримый результат – от снижения оттока персонала до роста конверсии в B2B.

Илья Балахнин, управляющий партнер консалтинговой компании Paper Planes, продемонстрировал, как маркетинг превращается в инструмент управления прибылью. Его «Формула прибыли 4.0» помогает разложить выручку на «рычаги» (средний чек, частота покупок, глубина чека, LTV) и, используя кластеризацию и Data Driven Marketing, находить точки роста с максимальным экономическим эффектом.

Модератор – Дмитрий Гриц, основатель консалтинга для совладельцев бизнеса MOST PARTNERS, обеспечил живой профессиональный диалог и связал практические кейсы с потребностями регионального бизнеса.

– ПСБ неизменно выступает не просто финансовым партнером для предпринимателей региона, а «соавтором» в развитии их бизнеса. Мы инвестируем в компетенции предпринимателей – поддерживаем образовательные инициативы, потому что уверены, что именно через такие практикумы, где собраны реальные кейсы, где эксперты делятся опытом, рождаются прикладные решения, которые можно оперативно внедрять в производство и получать реальный экономический эффект, а в перспективе – долгосрочный и устойчивый производственный рост, – отметила Анна Можейко, заместитель управляющего Ярославским филиалом ПСБ.

Напомним, «Ставка на дело» – сообщество для предпринимателей Ярославской области, созданное банком ПСБ. Проект нацелен на формирование практической рабочей среды для обучения, обмена опытом и развития бизнеса. Основные принципы: прикладной подход, при котором каждое мероприятие решает реальные бизнес-задачи, а также поддержка ответственного и системного роста региональной экосистемы малого и среднего бизнеса.