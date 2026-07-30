«Праздник русских традиций на родине тяжеловоза» отметят в Ивановской области

На фестиваль тяжеловозов в Ивановскую область приедет группа "Наадя". ФОТО: Визит Иваново

«Праздник русских традиций на родине тяжеловоза» отметят в субботу, 1 августа, на лугу Лубенец Гавриловского Посада Ивановской области. На фестивале пройдет конное шоу, посвященное породе «владимирский тяжеловоз», которая была возрождена в послевоенное время.

Программа праздника:

11:00

Откроется ярмарка фермерских продуктов и изделий ремесленников, начнет работу гусарский лагерь 1812 года и интерактивная площадка дамской верховой езды.

12:30

На поляне за рекой Ирмес стартует шоу «Владимирский тяжеловоз». В программе выступления-выезд клайдов, которые представят родоначальников породы из Англии и Шотландии, и пары шайров от президента «Содружества мастеров и любителей русской тройки» Андрея Корчагина. По традиции, зрителей порадуют кони фермы, специализирующейся на разведении лошадей владимирской породы. Завершится шоу показательными выступлениями по кавалерийской рубке и езде в дамском седле.

16:00

На лугу Лубенец начнется концерт. Выступят студия Центра традиционной рожечной культуры - фольклорный ансамбль «Меряне» из Костромской области и «Терем-квартет» из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку в стиле «классический кроссовер».

18:00

Большой хоровод – театрализованное представление, который объединит участников и гостей фестиваля и создаст атмосферу русского народного праздника.

19:00

Начнется концерт российской инди-группы «Наадя». В каждой композиции музыканты соединяют живые инструменты с электронными элементами и создают атмосферные хиты.

20:00

Музыкальный сет от проекта «ТЕХНОРУСЬ ft. the Изба», раскрывающий культурный славянский код с помощью современного хауса.

21:00

Перформанс «Огненная скульптура».

Центр русского народного творчества подготовил для гостей мастер-классы по гончарному кругу, набойке по ткани, изготовлению соломенных фигурок, рисованию в технике «Стринг-арт». Пройдут активности от местных мастеров по кузнечному и гончарному мастерству, плетению из бересты. Традиционно любители спорта смогут сыграть в футбол на сене.

С 12:00 до 18:00 часов на фестивале будут работать интерактивы: семейная программа «Веселые скачки», а с 16:00 до 17:00 – детские игровые развлечения «Летний переполох» на набережной реки Воймига. Спортивно-патриотическое объединение из Шуи подготовило большие состязания по стрельбе из лука и боям на спортивных мячах, в которых могут принять участие все желающие вне зависимости от возраста.

В рамках фестиваля гости смогут познакомиться с историей Гаврилова Посада. Для них будут организованы обзорные экскурсии по городу с 11:00. Место встречи группы – сквер у коня, на ул. Розы Люксембург. Также можно будет посетить с экскурсией обновленный Гаврилово-Посадский краеведческий музей и музейно-дегустационный центр «Дворцовый завод».