Депутат Госдумы Анна Скрозникова призвала не штрафовать ярославцев за шпаргалки на ЕГЭ. ФОТО: из архива Анны Скрозниковой.

Накануне в повестке федеральных СМИ распространилась новость о выпускнице, которую осудили в Вологодской области. Девушка попалась со шпаргалками во время экзамена. Как сообщила «Комсомольская правда», она надолго вышла из аудитории, потом перебирала страницы паспорта, обмахивалась им, отказывалась показать документ или положить его на стол. В итоге из него выпали записи.

В разговоре с редакцией депутат Государственной Думы от «Новых людей» Анна Скрозникова заявила, что подобная практика распространена по всей России. По её мнению, административное наказание для выпускников в таких случаях избыточно. Подростков подвергают двойным санкциям: сначала аннулированием результата, а затем штрафом в размере от трёх до пяти тысяч рублей, считает депутат.

— Это несправедливо. Ученик и так теряет год в ожидании пересдачи. Да, он полностью виноват, экзамен нужно сдавать честно, все в одинаковых условиях. Но штрафовать — это перебор. Оплата ляжет, вероятнее всего, на плечи родителей. Административное наказание нужно отменить, — заявила ярославский депутат, член комитета Госдумы по просвещению Скрозникова.

Ранее Анна Скрозникова обратилась в Министерство просвещения России с предложением засчитывать при пересдаче ЕГЭ лучший балл, а не последний результат. В Ярославской области эта мера спасла бы около 300 учеников. После повторной попытки они набрали меньше баллов, чем при первой сдаче, сообщали в региональном министерстве образования.