В Рыбинске после аварии остановили работу колеса обозрения

Колесо обозрения в Рыбинске временно не работает. ФОТО: Административно-технический и жилищный надзор ЯО

Специалисты административно-технического надзора проводят проверку после аварии на колесе обозрения «Небо Рыбинска».

Колесо встало около 17:30 28 июля, в кабинках находились пять пассажиров. На высоте 12-15 метров оказалась пожилая женщина, семья с двумя детьми – 7-летним мальчиком и 10-летней девочкой – застряла в 35 метрах от земли. Сотрудники МЧС при помощи автолестницы с люлькой спасли всех – спустя два часа пассажиры ощутили твердую почву под ногами.

Из кабинок на землю спустили пять человек. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Причины ЧП на колесе обозрения устанавливаются. По предварительной версии, «Небо Рыбинска» остановилось, так как вышел из строя частотный преобразователь, управляющий электродвигателями вращения колеса.

«Возбуждено дело об административном правонарушении с проведением административного расследования, в ходе которого будут установлены все обстоятельства аварии, а также дана оценка действиям должностных лиц эксплуатанта аттракциона», - сказали в инспекции.

Пока идет проверка, государственная регистрация колеса обозрения приостановлена, аттракцион пока работать не будет. «Небо Рыбинска» запустят после устранения аварии, проведения оценки его технического состояния, осмотра и пробного пуска.

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