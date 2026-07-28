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НовостиПроисшествия28 июля 2026 17:22

Пять человек пришлось снимать с колеса обозрения в Рыбинске

На 35-метровой высоте застряли пенсионерка и семья с детьми
Георгий БРИНЧУК
Всех горожан спасли.

Всех горожан спасли.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Инцидент произошел в Волжском парке, где во время катания остановилось колесо обозрения, в верхних кабинках находились люди.

До прибытия спасателей электрики пытались запустить механизм аттракциона, но сделать это не получилось. Пожарные приняли решение использовать автолестницу с люлькой.

Спасли, как сообщили в региональном ГУ МЧС, пять человек. В одной кабинке, находившейся на высоте около 12-15 метров над землей, находилась пожилая женщина. В другой - на высоте 35 метров - каталась целая семья: мужчина, женщина, 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. К счастью, никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что было задействовано шесть единиц техники и 13 человек личного состава.