Пять человек пришлось снимать с колеса обозрения в Рыбинске

Всех горожан спасли. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Инцидент произошел в Волжском парке, где во время катания остановилось колесо обозрения, в верхних кабинках находились люди.

До прибытия спасателей электрики пытались запустить механизм аттракциона, но сделать это не получилось. Пожарные приняли решение использовать автолестницу с люлькой.

Спасли, как сообщили в региональном ГУ МЧС, пять человек. В одной кабинке, находившейся на высоте около 12-15 метров над землей, находилась пожилая женщина. В другой - на высоте 35 метров - каталась целая семья: мужчина, женщина, 10-летняя девочка и 7-летний мальчик. К счастью, никто не пострадал.

В ведомстве уточнили, что было задействовано шесть единиц техники и 13 человек личного состава.