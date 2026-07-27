В Ярославле прошел конкурс «Лучший работник пассажирского транспорта»

В конкурсе приняли участие более 40 специалистов: водители автобусов, механики и контролеры. ФОТО: ООО «Транспорт Ярославии»

На базе автотранспортного предприятия «Транспорт Ярославии» – одного из крупнейших предприятий в сфере пассажирских перевозок в Ярославле, прошло масштабное событие – областной конкурс профессионального мастерства «Лучший работник пассажирского транспорта». В этом году в конкурсе приняли участие 10 предприятий, со всего региона приехали более 40 специалистов: водители автобусов, механики и контролеры. Все они сначала стали лучшими в своих коллективах.

Организатором мероприятия выступило министерство дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области при поддержке Ликинского автобусного завода (ЛИАЗ). Судейство обеспечил учебный центр АНО ДПО «Главная дорога». Среди почетных гостей – депутаты, руководители банков и профильных организаций.

В рамках соревнований было представлено 8 номинаций, отдельно отмечены победители специальных номинаций. ФОТО: ООО «Транспорт Ярославии»

– Конкурс «Лучший работник пассажирского транспорта» – не просто соревнование, а возможность выявить лучших из лучших. Это площадка, где встречаются сильнейшие специалисты, чтобы обменяться уникальным опытом, усовершенствовать знания и умения, отточить навыки и вместе поднять профессиональную планку по всей отрасли региона. Каждый участник уже подтвердил свое мастерство на родном предприятии, а сегодня получил шанс в полной мере проявить себя на областном уровне. При поддержке губернатора Михаила Евраева и в соответствии с задачами, поставленными Президентом России Владимиром Путиным, правительство Ярославской области ведет масштабное обновление подвижного состава. В этом году мы полностью обновили автобусный парк и сейчас занимаемся троллейбусным. Начиная с 2023 года регион получил более 1200 новых машин – автобусов, троллейбусов, электробусов и трамваев. До конца года планируется стопроцентное обновление регионального парка общественного транспорта. И наша цель – чтобы за рулем этого современного транспорта работали настоящие профессионалы, – сказал заместитель председателя правительства – министр дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области Роман Душко.

Руководитель «Транспорта Ярославии» Павел Сотников подчеркнул значимость мероприятия. Он отметил:

– Современный безопасный и надежный общественный транспорт – наша общая цель. И сегодняшний конкурс – не просто состязание, а еще один важный шаг к формированию его лучшего облика. И этот облик создают не только те, кто за рулем, но и те, чья работа порой остается за кадром, – контролеры, механики, все, без кого невозможно бесперебойное пассажирское движение по городу. Желаю каждому участнику раскрыть свой потенциал, показать лучшие результаты и зарядиться энергией для новых профессиональных достижений.

В рамках соревнований было представлено 8 номинаций: «Лучший водитель автобуса», «Лучший механик отдела технического контроля», «Лучший водитель по показателям БДД», «Лучший контролер ревизор», и специальные номинации «Лучший перевозчик» (по итогам 2025 года) и «За верность профессии». Призы вручались за 1-е, 2-е и 3-е места в каждой из основных номинаций, отдельно были отмечены победители специальных номинаций, а также члены судейской коллегии.

На конкурсе встречаются сильнейшие специалисты, чтобы обменяться уникальным опытом. ФОТО: ООО «Транспорт Ярославии»

В номинации «Лучший водитель автобуса»определились победители:

Автобусы большого класса

1 место – Николай Бобровский ООО «Транспорт Ярославии»

2 место – Иван Егоров ООО «ЯТК-2»

3 место – Артем Смирнов АО «ЯрАТП»

Автобусы среднего класса

1 место – Сергей Вишневский ООО «Транспорт Ярославии»

2 место – Александр Кононов ООО «ЯТК-2»

3 место – Юлия Вишневская ООО «Транспорт Ярославии»

Автобусы малого класса

1 место – Евгений Тарасов ООО «ЯТК-2»

2 место – Никита Сазонов ООО «Транспорт Ярославии»

3 место – Павел Петрикеев АО «ЯрГЭТ»

В номинации «Лучший механик отдела транспортного контроля»:

1 место – Артем Морозов ООО «Транспорт Ярославии»

2 место – Сергей Соломкин ООО «Драйв»

3 место – Вячеслав Астафьев АО «ЯрАТП»

В номинации «Лучший водитель по показателям безопасности дорожного движения»:

1 место – Николай Бобровский ООО «Транспорт Ярославии»

2 место – Владимир Осипов ООО «Драйв»

3 место – Сергей Вишневский ООО «Транспорт Ярославии»

В номинации «Лучший контролер ревизор»:

1 место – Татьяна Жадченко

2 место – Анна Дюкова

3 место – Мария Курбанова

В специальной номинации «Лучший перевозчик» победу одержало ООО «Гирфтранс».

Впервые представлена номинация «За верность профессии» – в нее вошли сотрудники, отработавшие в своей профессии 20 лет и более. Эта номинация для тех, кто долгие годы остается предан делу и служит примером для молодого поколения. Всего были награждены 7 сотрудников ярославских транспортных предприятий.

Призеры получили денежные сертификаты, а все участники конкурса награждены дипломами, фирменными призами и подарками. ФОТО: ООО «Транспорт Ярославии»

Призеры получили денежные сертификаты, а все участники конкурса – дипломы, фирменные призы и подарки.

– В ситуации нехватки квалифицированных специалистов подобные состязания особенно важны, – отметил и. о. генерального директора «Транспорт Ярославии» Павел Сотников. – Конкурс становится площадкой для передачи опыта от опытных работников молодым коллегам. У начинающих специалистов пробуждается стремление развиваться в профессии: перед ними яркий пример того, каких высот можно достичь. Сегодняшние выступления водителей, механиков и контролеров еще раз подтвердили высокий уровень их мастерства.

Особое внимание было уделено номинации «Лучший водитель автобуса». Помимо навыков вождения и качества выполнения упражнений «стоянка», «тоннель», «бокс», «змейка», «круг», «колея», «эстафета» и «остановка», оценивались важные для каждого водителя качества – ответственность, вежливость и хорошее знание современной техники.

Эти требования продиктованы реалиями работы: подвижной состав «Транспорта Ярославии» насчитывает 216 современных низкопольных автобусов марки ЛИАЗ большого и среднего классов вместимости. Их выпускает генеральный партнер конкурса – Ликинский автобусный завод, ведущий российский производитель автобусов. Завод является градообразующим предприятием, на нем трудятся более 2000 человек, а его продукция служит основой для обновления транспортных парков страны. В частности, на конкурсе представлен автобус CITYMAX 12 – низкопольный автобус большого класса нового поколения, отличающийся повышенным комфортом для пассажиров и водителей.