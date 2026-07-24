Под Ярославлем пройдет фестиваль - историческая реконструкция "А Курба будет жить!"

В старинном селе Ярославского округа пройдет большой праздник. ФОТО: представлено фондом "Белый Ирис"

Фестиваль - исторической реконструкции "А Курба будет жить!" пройдет 1 августа в Курбе, которая находится в 30 километрах от Ярославля. Фестивальные события будут посвящены юбилею села: в этом году ему исполняется 600 лет. Участниками праздничных событий предположительно станут более тысячи гостей из разных регионов России.

Курба — это место, где прошлое не ушло, а живёт рядом с настоящим. Оно связано с именами ярких исторических личностей, Ивана Грозного и Андрея Курбского, а также Михаила Камынина и Егора Кокина, сделавших в XVIII в. вклад в развитие своей малой родины). В Курбе находится уникальный памятник культуры: единственный в мире 16-лепестковый Казанский храм-ротонда с великолепными росписями. Участники фестиваля смогут поклониться чудотворному образу – курбской иконе Казанской Божией Матери.

Праздничный день начнется с Божественной литургии, которая состоится в Казанском храме. Ее возглавит Митрополит Ярославский и Ростовский Вадим. Это вторая литургия за сто лет — редкое и значимое событие.

В 11:30 стартует культурная программа: концерт фольклорных коллективов, народные забавы, мастер классы по ремеслам, экскурсии, арт-активности, в том числе вече-баттл "Грозный против Курбского". Гости смогут не просто посмотреть, а попробовать: сплести, слепить, примерить, станцевать, почувствовать связь времён.

Отдельные события будут посвящены памяти защитников Родины: почтим тех, кто сражался в годы Великой Отечественной войны, и тех, кто защищает страну сегодня.

А вечером Курба засияет: световое шоу станет ярким финалом праздника и оставит воспоминания на долгие годы.

В честь 600-летия Курбы фонд "Белый Ирис" планирует собрать 600 000 благотворительных рублей: они будут направлены на ведущуюся реставрацию. Казанского храма.

Этот фестиваль — акт любви к родной земле: чтобы Курба не просто сохранилась на карте, а жила, дышала традициями и дарила надежду на будущее.

Проводит фестиваль команда Благотворительного фонда «Белый Ирис» при поддержке Фонда президентских грантов, администрации Ярославского муниципального округа и партнеров. Фестивальное действо пройдет в рамках проекта "Дела Кокина и Камынина"». 0+

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