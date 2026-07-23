В Ярославле состоялась интерактивная дискотека для старшего поколения

Фото: Партия «Новые люди»

В Ярославле прошла очередная встреча в рамках программы активного долголетия «Жить по-новому». Во дворе типографии Вахрамеева собрались несколько сотен людей старшего поколения. Благотворительный фонд «Генезис» организовал для них дискотеку «Лето на веранде». Участников ждал самовар, полевые цветы, знакомые мелодии и хорошая компания под открытым небом.

Гости с первых же минут погрузились в атмосферу благодаря тематическим играм и конкурсам. Перед основной дискотекой участники разминались под лимбо «Под лозой», «Не урони яблоко», «Угадай мелодию» и народный «Ручеёк». Все желающие могли поучаствовать в танцевальных состязаниях.

Фото: Партия «Новые люди»

На мероприятии выступила депутат Госдумы от фракции «Новые люди» Анна Скрозникова.

- Сейчас многие мероприятия заточены под молодёжь. Но про „серебряное“ поколение забывать нельзя. Его представители не хотят проводить целые дни на диване перед телевизором, у них много энергии. Пусть такие встречи проходят как можно чаще - они дарят радость и объединяют людей разных возрастов! - подчеркнула Анна Скрозникова.

Программа активного долголетия «Жить по-новому» включает несколько направлений. Это не только концерты, но и спортивные соревнования, адаптированные специально для старшего возраста. Кроме того, люди «серебряного» поколения посещают мастер-классы по цифровой грамотности, где узнают больше о новых технологиях и о том, как не попасться на уловки мошенников.

Сейчас программа «Жить по-новому» идёт в 60 регионах России, в том числе в Ярославкой области. Главная цель проекта - дать старшему поколению больше возможностей для творчества и общения.