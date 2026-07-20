В Ярославском УФСБ рассказали, как преступники через соцсети вовлекают жертв в диверсионно-террористическую деятельность

Преступления, на которые подбивают ярославцев, всегда заканчиваются одинаково - наказанием. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вовлечение в противоправную деятельность с использование социальных сетей, как правило, идет по двум основным сценариям – через предложения быстрого заработка и через чаты знакомств.

Сценарий №1 предложения лёгкого заработка

1 этап: приманка

Злоумышленник размещает объявление о выполнении лёгкой работы за высокую оплату. Акцент делается на доступности, анонимности и быстрых деньгах.

2 этап: первичный контакт

Откликнувшись на вакансию, человек попадает в закрытый чат, где отсеивают нерешительных. Например, могут попросить скинуть фото паспорта или денежный залог.

3 этап: вовлечение, совершение преступления

На данном этапе человека, как правило, используют «в темную», ему дают задания:

- сделать фото и видео объектов, участков местности и людей,

- передать координаты объектов и местности,

- собрать и передать сведений об объектах критической инфраструктуры,

- передать посылки, собрать деньги под видом курьера,

Важно: в передаваемой посылке может находиться взрывное устройство и при доставке её адресату курьер может подорваться вместе с посылкой.

- пропустить чужие деньги через свой счет (дроп),

- предоставить доступ к личным аккаунтам в социальных сетях.

4 этап: шантаж

После выполнения «задания», то есть совершения преступления согласно Уголовному кодексу РФ, злоумышленник применяет угрозы и шантаж с целью склонить жертву к продолжению противоправной деятельности. Задания отрабатываются до тех пор, пока исполнитель не будет задержан правоохранительными органами либо не погибнет во время выполнения очередного поручения.

5 этап: ответственность.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации, перечисленные выше действия квалифицируются как преступления, предусмотренные статьями:

159 УК РФ «Мошенничество». Наказание до 10 лет лишения свободы.

187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.

205 УК РФ «Теракт». Наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Наказание от 7 лет до пожизненного лишения свободы.

275 УК РФ «Государственная измена». Наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

281 УК РФ «Диверсия». Наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Меры противодействия:

- Ищите легальную работу у проверенных работодателей.

- Обращайте внимание на «красные флаги»: слишком заманчивые условия, давление и спешка, странные задания.

- Защитите свои данные: никакой предоплаты, никогда не сообщайте о себе паспортные данные, СНИЛС, коды из уведомлений, не переходите по ссылкам от незнакомцев. При любом подозрении прекратите общение, сохраните переписку, сообщите о ситуации по номеру 112.

Сценарий №2 чат знакомств

1 этап: первичный контакт

Злоумышленник представляется ровесником, проявляет интерес, ставит лайки, обсуждает музыку и фильмы. Цель – создать у человека ощущение «особого внимания» и доверия.

2 этап: вовлечение, совершение преступления

Общение переводится в личные мессенджеры. Собеседник под предлогом свидания просит: оплатить билеты в театр или кино по предоставленной ссылке, при нажатии на которую происходит автоматическое списание денег с карты; скинуть координаты или фото какого-либо объекта, чтобы помочь сориентироваться в незнакомом городе.

3 этап: шантаж

На этом этапе с жертвой связывается второй собеседник. Как правило, он представляется сотрудником спецслужб Украины и сообщает, что человек совершил преступление (либо государственную измену, либо финансирование террористической организации) и теперь обязан выполнять все требования, чтобы информацию о совершенном преступлении не передали в правоохранительные органы РФ.

5 этап: совершение преступления

Если человек пугается и прекращает общение, с ним связывается третий собеседник, представляющийся сотрудником ФСБ или МВД России. Он угрожает уголовным преследованием за контакты со спецслужбами противника и под предлогом «искупления вины» требует выполнить задания:

- сделать фото и видео объектов, участков местности и людей,

- передать координаты объектов и местности,

- собрать и передать сведения об объектах критической инфраструктуры,

- передать посылки, собрать деньги под видом курьера,

- пропустить чужие деньги через свой счет (дроп),

- предоставить доступ к личным аккаунтам в социальных сетях,

- приобрести сим-карту на своё имя и предоставить к ней доступ,

- совершить поджог,

- получить и применить СВУ.

6 этап: ответственность.

В соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации перечисленные выше действия квалифицируются как преступления, предусмотренные статьями:

159 УК РФ «Мошенничество». Наказание до 10 лет лишения свободы.

187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Наказание от 3 до 6 лет лишения свободы.

205 УК РФ «Теракт». Наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». Наказание от 7 лет до пожизненного лишения свободы.

275 УК РФ «Государственная измена». Наказание от 12 лет до пожизненного лишения свободы.

281 УК РФ «Диверсия».Наказание от 10 лет до пожизненного лишения свободы.

Далее следуют этапы – задержание, расследование, суд, приговор, длительный срок лишения свободы.

Меры противодействия:

- Сохраните фото профиля собеседника и проверьте его через поисковую систему.

- Обращайте внимание на «красные флаги»: слишком быстрые признания в любви, планы планы на совместное будущее, трагические истории о смерти, болезни родственников, ограблении, «замороженном счете».

Не выполняйте странные просьбы: передать геолокацию или координаты местности или объекта; снять фото или видео квартиры, человека, объекта, местности; принять посылку или перевод из-за границы и оплатить пошлину; что-то передать или оставить в тайнике, установить приложение или перейти по ссылке.

НИКОГДА не переводите деньги, ни в долг, ни на лечение, ни на билеты.

Не сообщайте о себе персональные данные: номер и серию паспорта, СНИЛС, коды из уведомлений.

При любом подозрении прекратите общение и заблокируйте собеседника.

Важно: если вы уже перевели деньги или передали какие-либо данные, сразу сообщите по номеру 112.

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