Кино и семья: ПСБ поддерживает международный кинофестиваль в Ярославле

Кинофестиваль «В кругу семьи» стартует в Ярославле 4 июля и продлится до 7 июля. ФОТО: ПСБ

Как рассказал Петр Фрадков, председатель ПСБ, в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящему мероприятию, поддержка фестиваля – часть реализации проекта переезда в Ярославскую область, который включает в себя всестороннюю поддержку региона не только в инфраструктуре, но и в искусстве, культуре и масштабных ключевых мероприятиях города, отражающих ценности банка, укрепляющих связь между поколениями и транслирующих нравственные ориентиры.

«Сильная страна начинается с крепкой семьи, а крепкая семья – с ценностей, которые мы вместе разделяем и передаём следующим поколениям. Хороший фильм превращает слова о любви, патриотизме, уважении к старшим в наглядную историю. В ней есть конкретный герой, понятный поступок, очевидный выбор. И это дает готовый повод поговорить с детьми о важном. Это и есть главная ценность фестиваля «В кругу семьи» – он превращает семейный досуг в живой опыт сопереживания и совместного осмысления серьезных и «глубоких» тем, для которых в повседневной жизни не так часто находится время», – сказал Петр Фрадков.

Председатель ПСБ Петр Фрадков. ФОТО: ПСБ

«Для нас особенно важно, что фестиваль посвящен семейным ценностям. Уверен, что в этом году он вновь станет одним из главных событий лета, объединит тысячи зрителей и подарит гостям и жителям региона яркие впечатления и добрые эмоции. В первый день фестиваля откроем памятник Юрию Бычкову, благодаря которому появился знаменитый туристический маршрут «Золотое кольцо России». Кроме того, на улице Нахимсона откроем новую кинематографическую улицу – она станет частью пешеходного центра Ярославля. Отдельное пространство здесь будет посвящено семейному фильму «Улица Ангела». Приглашаю всех в Ярославскую область!» – отметил Михаил Евраев.

«Мы живём в мире, который постоянно требует от нас быть быстрее, сильнее, эффективнее. И в этой гонке мы часто забываем самое важное – друг друга. Наш фестиваль – это не просто кино. Это напоминание: остановись, посмотри на тех, кто рядом. В этом году мы создаём Международную академию, учреждаем премию за сохранение семейных ценностей – чтобы добро оставалось с нами не только на время фестиваля. И впервые церемония открытия объединит 10 регионов России и 30 стран мира. Чтобы люди по ту сторону экрана тоже почувствовали: они не одни. Потому что семья – это место, где тебя ждут. И где ты можешь просто быть собой», – прокомментировал Александр Ковтунец.

В пресс-конференции также приняли участие губернатор Ярославской области Михаил Евраев, председатель издательского совета Русской Православной Церкви, сопредседатель попечительского совета общенациональной программы «В кругу семьи» митрополит Калужский и Боровский Климент, президент общенациональной программы «В кругу семьи» Александр Ковтунец, народный артист России, художественный руководитель общенациональной программы «В кругу семьи» Федор Добронравов, актер театра и кино Александр Самойленко.