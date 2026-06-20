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Общество20 июня 2026 11:29

Можно купить сколько хотите: губернатор прокомментировал ситуацию с бензином в Ярославской области

Глава региона объяснил, почему на некоторых АЗС нет топлива
Полина ВАЧНАДЗЕ
Михаил Евраев: "В большинстве сетей все виды топлива доступны".

Михаил Евраев: "В большинстве сетей все виды топлива доступны".

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Губернатор Ярославской области прокомментировал ситуацию с бензином. В пятницу, 19 июня, на некоторых заправках образовались очереди, не все марки топлива были в наличии.

"Сегодня с утра провели объезд нескольких десятков автозаправочных станций в Ярославле. В большинстве сетей все виды топлива доступны", - написал Михаил Евраев.

Отсутствие некоторых марок бензина в ряде АЗС он объяснил действиями руководителей станций, которые не смогли вовремя организовать поставки.

"Если кому то хочется потратить свои деньги и хранить дома бензин, то никаких ограничений по объему покупок нет. Можно купить сколько хотите", - сказал глава региона.

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